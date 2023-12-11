Джейк Деннис: «Ред Булл»-2024 выглядит довольно хорошо на симуляторе»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Формула E Джейк Деннис Авто

Деннис рассказал о разработке болида «Ред Булл» 2024 года.

Чемпион «Формулы E» Джейк Деннис является пилотом по развитию и гонщиком симулятора «Ред Булл» в «Формуле-1». В Абу-Даби Джейк провел первую практику, а также тесты по окончании сезона за рулем RB19.

«Я уже пять лет работаю с этими ребятами на симуляторе, и Кристиан Хорнер предупредил, что я сяду в машину в первой тренировке. С этим ничего не сравнится: ты подъезжаешь к повороту на скорости в 300 км/ч и тормозишь за 100 метров, пытаешься подготовиться к перегрузкам. Нет ничего даже похожего, эти машины – ракеты.

Во вторник я проехал 125 кругов – это что-то невероятное. Лучший день в карьере. Надо отдать должное этим ребятам, которые создали нечто особенное.

Этот болид – безумие. Надеюсь, RB20 будет достаточно хорошим. На симуляторе он выглядит довольно хорошо, могу подтвердить. Так что в следующем году все должно быть здорово», – заявил Деннис.

Cколько же претензий летит Ферстаппену! Разобрали все по пунктам

Серхио Перес подвел итоги сезона: «Второй в мире. В 2024-м станем еще сильнее»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий