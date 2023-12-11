Джейк Деннис: «Ред Булл»-2024 выглядит довольно хорошо на симуляторе»

Деннис рассказал о разработке болида «Ред Булл» 2024 года.

Чемпион « » Джейк Деннис является пилотом по развитию и гонщиком симулятора « » в «Формуле-1». В Абу-Даби Джейк провел первую практику, а также тесты по окончании сезона за рулем RB19.

«Я уже пять лет работаю с этими ребятами на симуляторе, и предупредил, что я сяду в машину в первой тренировке. С этим ничего не сравнится: ты подъезжаешь к повороту на скорости в 300 км/ч и тормозишь за 100 метров, пытаешься подготовиться к перегрузкам. Нет ничего даже похожего, эти машины – ракеты.

Во вторник я проехал 125 кругов – это что-то невероятное. Лучший день в карьере. Надо отдать должное этим ребятам, которые создали нечто особенное.

Этот болид – безумие. Надеюсь, RB20 будет достаточно хорошим. На симуляторе он выглядит довольно хорошо, могу подтвердить. Так что в следующем году все должно быть здорово», – заявил Деннис.

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