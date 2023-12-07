Мартин Брандл: «Не считаю, что Риккардо переиграл Цуноду. Предстоит многое сделать, чтобы быть готовым к борьбе с Ферстаппеном»

Брандл прокомментировал возможный перевод Риккардо в «Ред Булл».

Пилот « » , вернувшийся в «Формулу-1» по ходу сезона-2023, считается претендентом на место в «Ред Булл».

Эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» полагает, что австралиец пока не готов к воссоединению с экс-напарником Максом Ферстаппеном.

«Не считаю, что Даниэль переиграл , как я ожидал.

Да, его бросили в омут, и очень не повезло с тем инцидентом в Зандворте. Надо отметить: его замена на Пиастри в «Макларене» была дорогой и болезненной, но оказалась довольно умным решением, не так ли?

Так что, на мой взгляд, Даниэлю предстоит многое сделать, чтобы быть готовым к борьбе с Максом Ферстаппеном», – высказался Мартин.

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