Мартин Брандл: «Не считаю, что Риккардо переиграл Цуноду. Предстоит многое сделать, чтобы быть готовым к борьбе с Ферстаппеном»
Брандл прокомментировал возможный перевод Риккардо в «Ред Булл».
Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, вернувшийся в «Формулу-1» по ходу сезона-2023, считается претендентом на место Серхио Переса в «Ред Булл».
Эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл полагает, что австралиец пока не готов к воссоединению с экс-напарником Максом Ферстаппеном.
«Не считаю, что Даниэль переиграл Цуноду, как я ожидал.
Да, его бросили в омут, и очень не повезло с тем инцидентом в Зандворте. Надо отметить: его замена на Пиастри в «Макларене» была дорогой и болезненной, но оказалась довольно умным решением, не так ли?
Так что, на мой взгляд, Даниэлю предстоит многое сделать, чтобы быть готовым к борьбе с Максом Ферстаппеном», – высказался Мартин.
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Тем более пока Рик был сломан Лоусон очень годно выступал. Можно было оставлять. А с 2024 в РБ пробовать. Или с 2025