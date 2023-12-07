Риккардо о тестах перед возвращением в «Ф-1»: «Сначала меня развернуло дважды, затем я был в нескольких сотых от поула Ферстаппена»

Риккардо рассказал о тестах, которые помогли ему вернуться в «Формулу-1».

начал 2023 год как третий пилот « » и заменил по ходу сезона де Вриса в «Альфа Таури». Важную роль сыграли тесты «Ред Булл» в , на которых австралиец впечатлил боссов.

«Работа на симуляторе шла хорошо, и я серьезно в это вкладывался. Кристиан [Хорнер] тоже интересовался: «Как дела у Даниэля? Как там старина Даниэль?»

Потом были тесты «Пирелли». Я сказал: «Было бы здорово протестировать эту машину». Это очень быстрый болид, и я хотел понять, будет ли он по-прежнему мне знаком, получится ли вернуть уверенность.

На первом выезде меня развернуло дважды. Сначала в четвертом повороте, в очень низкоскоростной шпильке – я поспешил нажать на газ – потом в седьмом, снова в низкоскоростном повороте. Я сделал крошечный разворот, но не выехал в гравий или что-то такое.

Я не думал: «Чувак, что ты делаешь?» У меня не было таких мыслей. Я скорее думал: «Ну, ладно, это нормально. Я не пилотировал семь, восемь, девять месяцев – сколько там».

Затем я начал показывать хорошие времена. Когда я впервые проехал первый поворот газ в пол, то подумал, что с меня слетит шлем. Ты забываешь, какое это напряжение для тела, насколько быстры эти машины.

Я провел первый проезд с этими разворотами, вернулся, проехал где-то восемь кругов, может, десять. Мы поставили новые шины, и не буду приукрашивать – первый быстрый круг я проехал как надо.

Я был в нескольких сотых от поула [Ферстаппена]. А где-то за 15 минут до этого у меня было ощущение, что голова отвалится в первом повороте. Я просто почувствовал это ощущение машины, эту уверенность.

Я не ожидал, что меня вызовут уже через неделю в Будапешт. Я полагал, что это случится после летнего перерыва, но подумал: «Чувак, я готов. Вперед», – поделился воспоминаниями Дэн.

Хорнеру и Марко хватило часа тестов Риккардо, чтобы уволить де Вриса из «Альфа Таури» (ESPN)

Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»