Юки Цунода: «Тост был моим главным сторонником в «Альфа Таури», без него я бы не выступал в «Ф-1»

Цунода рассказал о ключевой роли Тоста в его карьере.

Франц Тост, возглавлявший « » (ранее – «Торо Россо») 18 лет, отправился на пенсию по завершении сезона-2023. Гонщик Юки сообщил, что австрийский специалист всегда его поддерживал.

«Конечно, без Франца я не был бы здесь [в «Формуле-1»]. Он на каждом Гран-при делился советом. Случались плохие и хорошие моменты, и мы вместе переживали счастье и грусть.

Он всегда был главным сторонником в команде, всегда верил в мой талант, скорость и все остальное. Даже в первой половине дебютного сезона, когда у меня возникали проблемы, он все равно верил, что я на это способен. Без его поддержки я бы не смог так развиться как гонщик. Наверное, я бы больше спешил и сбился с пути. То, как он ко мне относился, очень помогло.

Я не смог по-настоящему показать скорость в дебютный сезон, особенно в первой части года – было много причин. Но с прошлого сезона я начал прибавлять, стал более уверенным в себе. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы стать более разносторонним гонщиком, а не просто быстрым.

Надо предоставлять обратную связь для развития машины, по-взрослому справляться с трудными ситуациями – такие у меня цели. Я каждый год нахожу у себя слабые места, и это хорошо – я над ними работаю», – заявил Юки.

Франц Тост: «Феттель в команде с Ферстаппеном мог бы выиграть больше гонок, чем Макс»

Все шлемы года в «Формуле-1»: от золотых Ферстаппена, Гасли и Шварцмана до самурая и мячей для гольфа и пляжа