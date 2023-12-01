Логан Сарджент о самом ярком моменте сезона: «Квалификация к Гран-при Лас-Вегаса, определенно»

Сарджент подвел итоги дебютного сезона в «Формуле-1».

Пилот « », рассказывая о трудностях, с которыми столкнулся, в первую очередь выделил необходимость постоянно держать уровень и не позволять себе даже немного расслабляться – в отличие от того, что гонщики могут позволить себе в младших сериях.

«Думаю, самым главным для меня была задача правильно оценить уровень усилий, которые нужно приложить для того, чтобы ежедневно выступать на таком уровне. В молодежных сериях ты можешь средне провести день и не ощутить последствий, все равно оказавшись в числе лидеров. В «Формуле-1» все совсем не так.

Наиболее яркий момент сезона? Квалификация к Гран-при Лас-Вегаса, определенно. Было здорово наконец-то провести на хорошем уровне все три сегмента квалификации – помогло и то, что наша машина была довольно быстра на трассе в Вегасе. Так что да, самым ярким моментом сезона я назову это», – рассказал Сарджент.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?