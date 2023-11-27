Дэймон Хилл: «При наличии подходящей возможности и ситуации Норрис, без сомнения, будет способен выиграть чемпионат»

Хилл назвал Норриса способным на победу в чемпионате «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года оценил перспективы пилота «Макларена», отметив, что относит Норриса к числу лучших гонщиков серии. И что Норрис, при наличии соответствующего болида, определенно будет способен выиграть чемпионский титул.

«Я считаю гонщиком из высшей лиги. В этом списке находятся , и еще несколько гонщиков, которые очень и очень хороши.

Ландо один из тех гонщиков, посмотрев на которого можно сказать: «Да, при наличии подходящей возможности и подходящей ситуации он, без сомнения, будет способен выиграть чемпионат». Да, я знаю, что Ландо пока не выиграл даже одного Гран-при, но он ведь точно сделает это, верно? Им просто нужно сделать болид «Макларена» немного быстрее», – рассказал .

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