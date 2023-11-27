Дэймон Хилл: «При наличии подходящей возможности и ситуации Норрис, без сомнения, будет способен выиграть чемпионат»

Теги Дэймон Хилл Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Хилл назвал Норриса способным на победу в чемпионате «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года оценил перспективы пилота «Макларена», отметив, что относит Норриса к числу лучших гонщиков серии. И что Норрис, при наличии соответствующего болида, определенно будет способен выиграть чемпионский титул.

«Я считаю Норриса гонщиком из высшей лиги. В этом списке находятся Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и еще несколько гонщиков, которые очень и очень хороши.

Ландо один из тех гонщиков, посмотрев на которого можно сказать: «Да, при наличии подходящей возможности и подходящей ситуации он, без сомнения, будет способен выиграть чемпионат». Да, я знаю, что Ландо пока не выиграл даже одного Гран-при, но он ведь точно сделает это, верно? Им просто нужно сделать болид «Макларена» немного быстрее», – рассказал Хилл.

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18 комментариев

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Александр Деев
Сначала гонку, надо быть последовательным. Но потенциал там да, хороший
+12
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+12
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Великий Алонсо
Ответ Дмитрий Дудников
Сержанта и Переса.
А что Перес? Даже Перес стал бы чемпионом если бы не Ферстаппен.
+8
-2
+6
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LeChat Ostrowski
Ответ ASphotographer
опять танцору яйца помешали
эта музыка будет вечной, как и флэшбэки с Рикьярдо 🤭
+5
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+5
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ASphotographer
Ответ Bzz Pvz
Единственный, кто может выиграть чемпионат при равных условиях с Максом, без шуток, - это Леклер.
Согласен. Леклер и еще 3-4 гонщика )))
+4
0
+4
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Дмитрий Дудников
Ответ Великий Алонсо
Так можно сказать про абсолютно любого, ну кроме может Сарджента. Дайте самовоз и любой станет чемпионом
Сержанта и Переса.
+3
0
+3
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Scorpio
Ответ Дмитрий Дудников
Сержанта и Переса.
Этот нищий вторым приезжал, а был бы первым. А если бы болид строился под него? Да, рекорд был бы поменьше, но свои гонок 17 выиграл бы, да еще и драматичнее как в кино - вылеты в q1, а потом героическое прошивание пелетона и победа!😀
+6
-3
+3
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Scorpio
Ответ Minuvert
Когда это Сарджент вторым приезжал?)
😀 это уже будет не кино про превозмогание спортсмена, идущего к цели, а чистое фэнтези
+3
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+3
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Дмитрий Дудников
Ответ Scorpio
Этот нищий вторым приезжал, а был бы первым. А если бы болид строился под него? Да, рекорд был бы поменьше, но свои гонок 17 выиграл бы, да еще и драматичнее как в кино - вылеты в q1, а потом героическое прошивание пелетона и победа!😀
Я конечно не спец, но неужели Ньюи может строить под кого-то? Есть регламент, а он уже, на его основе, строит быструю тачилу. И потом улучшает её. Даже Перес признавал, что болид становился быстрее, хоть ему и становилось тяжелее им управлять.
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GODZILLA
Однозначно Ландо среди топов, если б в этом сезоне косяков было поменьше мог бы и гонку выиграть
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ASphotographer
Ответ Paninaro
Перес то тут причём? Пока болид подходил - вполне себе гонки и спринты выигрывал.
опять танцору яйца помешали
+1
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team spirit
Хилл хотел сказать самовоз)))
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Paninaro
Ответ Дмитрий Дудников
Сержанта и Переса.
Перес то тут причём? Пока болид подходил - вполне себе гонки и спринты выигрывал.
+2
-2
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Scorpio
Ответ Дмитрий Дудников
Я конечно не спец, но неужели Ньюи может строить под кого-то? Есть регламент, а он уже, на его основе, строит быструю тачилу. И потом улучшает её. Даже Перес признавал, что болид становился быстрее, хоть ему и становилось тяжелее им управлять.
так есть предпочтения пилотов, которые инженерами учитываются. Кому-то нужна избыточная поворачиваемость, кому-то напротив
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Денис Гаджиев
Ответ ASphotographer
Согласен. Леклер и еще 3-4 гонщика )))
Леклер,Норрис,Расселл,Алонсо
в будущем может быть Пиастри
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Minuvert
Ответ Александр Деев
Сначала гонку, надо быть последовательным. Но потенциал там да, хороший
Математические расчёты покажут, что стать чемпионом можно и без побед в Гран-при. Но да, надо двигаться по восходящей, не перепрыгивая ступеньки
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