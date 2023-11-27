Йос Ферстаппен: «Для Макса зимний перерыв означает возможность есть и пить все, что ему хочется, и отключиться от «Ф-1»

Ферстаппен-старший рад окончанию сезона-2023.

По словам отца , гонщик « » тоже доволен тем, что чемпиона наконец-то закончился и теперь у участников есть возможность немного передохнуть.

«Макс провел очень сильный сезон. В каждой гонке он выкладывался на сто процентов и не позволял каким-то неудачам его отвлекать. Например, в в субботу в третьей практике у Макса были трудности с управлением болида, а в квалификации он все сделал превосходно. В этом сильная сторона Макса, хотя надо отдать должное и его инженерам. Они прекрасно понимают, что именно ему нужно, и это здорово.

Теперь нас ждет перерыв. Для Макса зимний перерыв означает возможность есть и пить все, что ему хочется, и возможность отключиться от «Формулы-1». Ему важно перезарядить батарейки. Он хочет, чтобы его оставили в покое и вообще не говорили о «Формуле-1». А тренировочный процесс возобновится в середине января.

Макс точно не устал. Но он рад тому, что сезон закончен. Ведь это было непросто, многие ребята в команде чувствуют себя не лучшим образом из-за переутомления. Особенно тяжелым был последний отрезок – за шесть недель они провели пять гонок на трех континентах.

Что касается следующего сезона, то 24 Гран-при за чемпионат – для меня слишком много. Не знаю, можно ли сказать то же самое про Макса, но он в любом случае выполнит условия своего контракта», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера