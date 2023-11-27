Пьер Гасли: «Хэмилтон промахнулся мимо точки торможения и просто въехал в меня»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли остался недоволен действиями Хэмилтона.

Пилот «Альпин» подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что его гонка была испорчена из-за столкновения с Хэмилтоном:

«Это был не мой день. Думаю, большую часть повреждений я получил, когда Льюис въехал в меня сзади и просто уничтожил диффузор на моем болиде.

Я тормозил поздно, и очень удивился, что Хэмилтон в итоге в меня врезался. Если бы меня там не было, он бы просто уехал по прямой (мимо поворота), как мне кажется.

У меня начались проблемы с грануляцией передних покрышек, возникла небольшая блокировка колес, но я все равно сумел войти в поворот. Льюис же, как мне кажется, промахнулся мимо точки торможения и просто въехал в меня. Удар был довольно сильным – в любом случае, его оказалось достаточно, чтобы сломать диффузор».

При этом стюарды, рассмотрев обстоятельства случившегося, признали это гоночным инцидентом, что не понравилось Гасли:

«С одной стороны, в итоге я потерял 15-20 секунд общего времени в гонке. И я никак не мог повлиять на эту ситуацию. С другой стороны, именно Льюис ошибся и въехал в мою машину сзади. Мне трудно что-то сказать в данном случае, но да, этот инцидент очень дорого мне обошелся».

Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?

8 комментариев

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Paninaro
Шины то ты заблокировал до дыма, почти остановившись в повороте. И кто после этого пропустил точку торможения?
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Serge Vendino
Ответ Mr.BadGuy
Мерс за уши тянули на 2 место. И Пересу штраф 5 сек высосали из пальца. Все лишь бы Тотошка не плакал
Тогда бы и Алонсо оштрафовали за брейк-тест
+20
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Ignazio Petko
А признавать блокировку он не хочет 🌚 Вот это так удивление, почему же Льюис в него въехал
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LeChat Ostrowski
Ответ Ignazio Petko
А признавать блокировку он не хочет 🌚 Вот это так удивление, почему же Льюис в него въехал
а если перед пешеходным переходом впередиидущая машина резко останавливается, потому что выбежал ребёнок, (возможно даже с блокировкой после 15 км/ч тк АБС как-никак), а ты не успеваешь и влетаешь ему в задний бампер, виновата тоже будет машина, которая остановилась перед пешеходным переходом ? я просто хочу понять логику, по которой обвиняют Гасли в инциденте.
зы. если в правилах прописано, что после блокировки колёс ты будешь виноват в наезде на себя же сзади другим транспортным средством (мы сейчас не говорим про беспричинный брейк-тестинг), то я этого просто не знаю.
+11
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Mr.BadGuy
Мерс за уши тянули на 2 место. И Пересу штраф 5 сек высосали из пальца. Все лишь бы Тотошка не плакал
+23
-19
+4
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