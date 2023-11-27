Пьер Гасли: «Хэмилтон промахнулся мимо точки торможения и просто въехал в меня»
Гасли остался недоволен действиями Хэмилтона.
Пилот «Альпин» подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что его гонка была испорчена из-за столкновения с Хэмилтоном:
«Это был не мой день. Думаю, большую часть повреждений я получил, когда Льюис въехал в меня сзади и просто уничтожил диффузор на моем болиде.
Я тормозил поздно, и очень удивился, что Хэмилтон в итоге в меня врезался. Если бы меня там не было, он бы просто уехал по прямой (мимо поворота), как мне кажется.
У меня начались проблемы с грануляцией передних покрышек, возникла небольшая блокировка колес, но я все равно сумел войти в поворот. Льюис же, как мне кажется, промахнулся мимо точки торможения и просто въехал в меня. Удар был довольно сильным – в любом случае, его оказалось достаточно, чтобы сломать диффузор».
При этом стюарды, рассмотрев обстоятельства случившегося, признали это гоночным инцидентом, что не понравилось Гасли:
«С одной стороны, в итоге я потерял 15-20 секунд общего времени в гонке. И я никак не мог повлиять на эту ситуацию. С другой стороны, именно Льюис ошибся и въехал в мою машину сзади. Мне трудно что-то сказать в данном случае, но да, этот инцидент очень дорого мне обошелся».
Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?
зы. если в правилах прописано, что после блокировки колёс ты будешь виноват в наезде на себя же сзади другим транспортным средством (мы сейчас не говорим про беспричинный брейк-тестинг), то я этого просто не знаю.