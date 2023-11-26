Карлос Сайнс о 3-м месте «Феррари» в общем зачете: «Я сильно разочарован – ведь мы были близки к тому, чтобы добиться успеха»

Теги Феррари Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Авто

Сайнс остался разочарован последней гонкой сезона-2023.

По словам пилота «Феррари», на Гран-при Абу-Даби добиться чего-то большего ему не позволил неправильный выбор стратегии на гонку.

Также Сайнс подвел итоги сезона, отметив, что команда рассчитывает на прогресс в следующем году.

«Сегодня – да и вообще за два последних гоночных уик-энда, – все прошло совсем не так, как я ожидал или как мне бы хотелось закончить этот сезон.

Честно говоря, я сильно разочарован – и очевидно, что не могу быть доволен, учитывая то, насколько в итоге мы были близки к тому, чтобы добиться успеха в Кубке конструкторов. Нужно будет обсудить все в спокойной обстановке, проанализировать, разобраться в том, за счет чего мы могли бы сегодня выступить лучше и что вообще происходило. Поскольку очевидно, что с учетом нашего темпа в этот уик-энд, ощущений от управления болидом и всего остального, все прошло не очень хорошо.

Мы стартовали на «харде» – и полагали, что шины «хард» на первом отрезке помогут нам проехать дистанцию гонки с одним пит-стопом. Но опять же, как мы уже неоднократно видели в этом сезоне, практически каждый раз, когда мы стартуем на более жестком по составу комплекте шин, у нас возникают серьезные трудности, и сегодня это снова произошло.

Учитывая старт с 16-й позиции нам было нечего терять, мы решили рискнуть, но в итоге тактика с шинами «хард» на старте не сработала. Более жесткие по составу шины на старте заезда, когда вы постоянно находитесь в грязном воздухе, а машина начинает скользить, для нас просто не работает.

Как только мы поняли, что у нас почти нет шансов заработать очки, мы решили до последнего ждать появления на трассе машины безопасности. Но этого не случилось. А еще в самом конце гонки нам пришлось сойти с дистанции из-за проблем с двигателем. Так что все это бы в любом случае не сработало.

Думаю, итоговые позиции в чемпионате справедливы. Мне кажется, у нас были гонки, в которых мы были быстрее. И у «Мерседеса» были такие гонки. В целом, возможно, все решили единичные случаи отказа техники – мне кажется, что в целом наша машина была чуть быстрее, но зато они оказались немного стабильнее нас.

Как бы то ни было, наша команда в этом сезоне добилась значительного прогресса. Мы многое узнали о работе нашего болида, о работе шин. Мы завершили сезон намного сильнее, чем начали, и мы вполне можем надеяться, что в следующем сезоне станем конкурентоспособнее», – рассказал Сайнс.

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23 комментария

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Кирилл Конопельченко
Обосайнц даже с полной поддержкой красных клоунов ничего не смог поделать против напарника и уж тем более ничем не помог в последней гонке. Прям сделал всё что мог чтобы проиграли.
+32
-8
+24
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United_LP
Где же те "эксперты", которые, судя по личному зачёту, до последнего твердили, что Сайнс лучше Леклера?
+20
-2
+18
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Тим Тим
Ответ Hardi
Наверно впервые скажу, но именно эту гонку Сайнц проиграл Леклеру всухую. Ну и стратеги Феррари гении, им Сайнц должен морду набить.
При прочих равных, почти все гонки проигрывал, не только эту
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Фанат спорта01
Ответ Hardi
Наверно впервые скажу, но именно эту гонку Сайнц проиграл Леклеру всухую. Ну и стратеги Феррари гении, им Сайнц должен морду набить.
а ничего что Сайнс даже от Стролла на одинаковых шинах отставал?
даже если бы стратегия была идеальная он был бы Максимум 10-м?
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
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Да, Алонсо знатно натянул Феррари, подписавшись с ними и просрав титул.
+20
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Scorpio
Ответ Hardi
Наверно впервые скажу, но именно эту гонку Сайнц проиграл Леклеру всухую. Ну и стратеги Феррари гении, им Сайнц должен морду набить.
у меня для тебя плохие новости - Сайнс может выиграть у Леклера, только если команда его обокрадёт как в Сильверстоуне 2022, либо завторикелит, заставив делать отрыв как в Сингапуре 2023.
Других вариантов нет. Это просто математические факты.

PS Ах да, в обеих этих гонках фаворит сезона на космовозке Ферстапен плелся в середине пелетона, не участвуя в борьбе хотя бы за подиум
+11
-3
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MidnightDancer
Полагаю со Шварцманом вместо Сайнца в этой гонке у Феррари было бы больше шансов на 2 место в КК.
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Сергей Фетисов
В себе не разочарован?Провалил последние этапы.Не в Мерседес готовишься?Кроме как себя и твой штаб винить не кого,Леклер боролся до последнего.
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Always_sam
Ответ Великий Алонсо
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благодаря "мастерству" Фернандо у нас теперь есть drs. спасибо ему за это:)
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Grigpar
Ответ Scorpio
у меня для тебя плохие новости - Сайнс может выиграть у Леклера, только если команда его обокрадёт как в Сильверстоуне 2022, либо завторикелит, заставив делать отрыв как в Сингапуре 2023. Других вариантов нет. Это просто математические факты. PS Ах да, в обеих этих гонках фаворит сезона на космовозке Ферстапен плелся в середине пелетона, не участвуя в борьбе хотя бы за подиум
Вот тут я согласен. Думаю гонка в Монце и Сингапуре лучшие гонки в карьере Сайнса. Но и там он пупок надорвал, что бы что-то показать, при этом Леклер спокойно ему пятки давил и в Сингапуре его просто на Сайнса пахать заставили.
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Jesse Boy
а ты конкретно что сделал для команды в этой гонке? Шарль из кокпита выпрыгивал, чтобы что-то придумать, пока ты там тошнил в хвосте...
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Emil_2
второй - это лишь первый среди проигравших!;)))
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Ан Кот
похоже что Фуровские дубаки(включая самого Сайнца так ничего и не поняли) надо было как раз стартовать на более мягких шинах а потом переходить на жесткие, возможно тогда и двигатель бы выдержал гонку до конца
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Sarumian
Ответ Кирилл Конопельченко
Обосайнц даже с полной поддержкой красных клоунов ничего не смог поделать против напарника и уж тем более ничем не помог в последней гонке. Прям сделал всё что мог чтобы проиграли.
Это тактика Феррари !
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drow elf
У этого полумавра вечно что-то не работает, кроме него самого. А по факту он умеет только 3 вещи - ныть, лепить отмазки своим ошибкам и сливать вместе с папиком командную инфу в РБ.
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Дмитрий Воронцов
Ответ dw4xbhdgb8
«С полной поддержкой» 😂😂😂🤡
По ходу сезона
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Роман
Ответ Сергей Фетисов
В себе не разочарован?Провалил последние этапы.Не в Мерседес готовишься?Кроме как себя и твой штаб винить не кого,Леклер боролся до последнего.
В мерседес на ближайшие 2 сезона занято
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Роман
Ответ Сергей Фетисов
В себе не разочарован?Провалил последние этапы.Не в Мерседес готовишься?Кроме как себя и твой штаб винить не кого,Леклер боролся до последнего.
Ему надо в ауди)
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