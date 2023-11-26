Карлос Сайнс о 3-м месте «Феррари» в общем зачете: «Я сильно разочарован – ведь мы были близки к тому, чтобы добиться успеха»

Сайнс остался разочарован последней гонкой сезона-2023.

По словам пилота «Феррари», на -Даби добиться чего-то большего ему не позволил неправильный выбор стратегии на гонку.

Также Сайнс подвел итоги сезона, отметив, что команда рассчитывает на прогресс в следующем году.

«Сегодня – да и вообще за два последних гоночных уик-энда, – все прошло совсем не так, как я ожидал или как мне бы хотелось закончить этот сезон.

Честно говоря, я сильно разочарован – и очевидно, что не могу быть доволен, учитывая то, насколько в итоге мы были близки к тому, чтобы добиться успеха в Кубке конструкторов. Нужно будет обсудить все в спокойной обстановке, проанализировать, разобраться в том, за счет чего мы могли бы сегодня выступить лучше и что вообще происходило. Поскольку очевидно, что с учетом нашего темпа в этот уик-энд, ощущений от управления болидом и всего остального, все прошло не очень хорошо.

Мы стартовали на «харде» – и полагали, что шины «хард» на первом отрезке помогут нам проехать дистанцию гонки с одним пит-стопом. Но опять же, как мы уже неоднократно видели в этом сезоне, практически каждый раз, когда мы стартуем на более жестком по составу комплекте шин, у нас возникают серьезные трудности, и сегодня это снова произошло.

Учитывая старт с 16-й позиции нам было нечего терять, мы решили рискнуть, но в итоге тактика с шинами «хард» на старте не сработала. Более жесткие по составу шины на старте заезда, когда вы постоянно находитесь в грязном воздухе, а машина начинает скользить, для нас просто не работает.

Как только мы поняли, что у нас почти нет шансов заработать очки, мы решили до последнего ждать появления на трассе машины безопасности. Но этого не случилось. А еще в самом конце гонки нам пришлось сойти с дистанции из-за проблем с двигателем. Так что все это бы в любом случае не сработало.

Думаю, итоговые позиции в чемпионате справедливы. Мне кажется, у нас были гонки, в которых мы были быстрее. И у «Мерседеса» были такие гонки. В целом, возможно, все решили единичные случаи отказа техники – мне кажется, что в целом наша машина была чуть быстрее, но зато они оказались немного стабильнее нас.

Как бы то ни было, наша команда в этом сезоне добилась значительного прогресса. Мы многое узнали о работе нашего болида, о работе шин. Мы завершили сезон намного сильнее, чем начали, и мы вполне можем надеяться, что в следующем сезоне станем конкурентоспособнее», – рассказал Сайнс.

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