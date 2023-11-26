Кристиан Хорнер: «Сегодня нам почти что и не нужен был стратег, потому что Макс, кажется, разрабатывал тактику для обеих машин»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Сингапура Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Хорнер отметил роль Ферстаппена в успешном сезоне «Ред Булл».

Шеф «Ред Булл» подчеркнул важность таланта Макса Ферстаппена для «Ред Булл».

«Думаю, Макс в этом году был невероятен. Он выжимал максимум из машины, стратегии, шин. Сегодня нам почти что и не нужен был стратег, потому что он, кажется, разрабатывал тактику для обеих машин.

Но как стратег он значительно дороже, чем она [Ханна Шмитц, главный стратег «Ред Булл»] – но его возможности во время пилотирования болида впечатляют», – отметил Хорнер.

Кроме того, Кристиан высказался о сезоне-2023. В частности, он прокомментировал упущенную победу в Сингапуре.

«Это заставляет нас смириться с тем, что еще есть, к чему стремиться. Это полезный урок о том, что все может быстро измениться. Я думаю, Сингапур был выдающимся уик-эндом.

Вы, ребята, где-то с третьей гонки спрашивали меня, сможем ли мы выиграть все гонки в году. Выиграть 21 гонку из 22-х – это безумие. Макс лидировал более 1000 кругов, выиграл 19 гонок. Мы побили рекорд «Макларена» 1988 года [по количеству побед подряд].

Эта машина войдет в историю. Думаю, долгое время это будет самый успешный болид в истории «Формулы-1».

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

7 комментариев

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Nothern Lord
Надо же чем-то заняться, когда едешь с круиз контролем.
+25
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RusSt
Сегодня на решетке был только один стратег. Это Шарль, просчитывал исходы на лету
+21
-2
+19
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Link 5?5?
Ответ Alex Sin
Однажды появятся тот, кто побьёт этот рекорд по количеству побед. Ничто не бывает вечно.
Макс в след сезоне
+21
-4
+17
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Марат Кагин
Ответ RusSt
Сегодня на решетке был только один стратег. Это Шарль, просчитывал исходы на лету
Но его стратегия не сработала. дух Феррари
+3
-1
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Alex Sin
Однажды появятся тот, кто побьёт этот рекорд по количеству побед. Ничто не бывает вечно.
+6
-5
+1
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_Nibelungen_
Ответ RusSt
Сегодня на решетке был только один стратег. Это Шарль, просчитывал исходы на лету
От этих просчетов примерно столько же толку, сколько от поулов Шарлито. Не сработала страта.
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