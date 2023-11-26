Кристиан Хорнер: «Сегодня нам почти что и не нужен был стратег, потому что Макс, кажется, разрабатывал тактику для обеих машин»

Хорнер отметил роль Ферстаппена в успешном сезоне «Ред Булл».

Шеф « » подчеркнул важность таланта для «Ред Булл».

«Думаю, Макс в этом году был невероятен. Он выжимал максимум из машины, стратегии, шин. Сегодня нам почти что и не нужен был стратег, потому что он, кажется, разрабатывал тактику для обеих машин.

Но как стратег он значительно дороже, чем она [Ханна Шмитц, главный стратег «Ред Булл»] – но его возможности во время пилотирования болида впечатляют», – отметил .

Кроме того, Кристиан высказался о сезоне-2023. В частности, он прокомментировал упущенную победу в .

«Это заставляет нас смириться с тем, что еще есть, к чему стремиться. Это полезный урок о том, что все может быстро измениться. Я думаю, Сингапур был выдающимся уик-эндом.

Вы, ребята, где-то с третьей гонки спрашивали меня, сможем ли мы выиграть все гонки в году. Выиграть 21 гонку из 22-х – это безумие. Макс лидировал более 1000 кругов, выиграл 19 гонок. Мы побили рекорд « » 1988 года [по количеству побед подряд].

Эта машина войдет в историю. Думаю, долгое время это будет самый успешный болид в истории «Формулы-1».

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й