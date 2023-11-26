Пьер Гасли об итогах сезона: «Учитывая смену команды, в целом я доволен»

Гасли подвел итоги сезона-2023.

Пилот « » отметил, что первый год в составе новой команды дался ему не так просто, но по итогам -Даби он может рассчитывать на дальнейший прогресс.

«Да, в целом я доволен. Ведь учитывая смену команды первый сезон в составе «Альпин» и не мог получиться простым, а тут и старт сезона вышел очень сложным.

У тебя всегда уходит пара месяцев на то, чтобы прочно встать на ноги, адаптироваться к новой машине, в новой организации с новыми людьми, сработаться с новыми инженерами. Но я думаю, что в целом мы неплохо поработали. И с каждым месяцем мы становились все сильнее и сильнее.

Вторая половина сезона определенно прошла лучше, я также очень доволен настроем команды, который вижу внутри нашего коллектива. Я знаю, что следующий сезон мы начнем, имея значительно более прочный фундамент в сравнении с тем, что было 10 месяцев назад в Бахрейне», – рассказал .

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