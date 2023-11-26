Пьер Гасли об итогах сезона: «Учитывая смену команды, в целом я доволен»

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли подвел итоги сезона-2023.

Пилот «Альпин» отметил, что первый год в составе новой команды дался ему не так просто, но по итогам Гран-при Абу-Даби он может рассчитывать на дальнейший прогресс.

«Да, в целом я доволен. Ведь учитывая смену команды первый сезон в составе «Альпин» и не мог получиться простым, а тут и старт сезона вышел очень сложным.

У тебя всегда уходит пара месяцев на то, чтобы прочно встать на ноги, адаптироваться к новой машине, в новой организации с новыми людьми, сработаться с новыми инженерами. Но я думаю, что в целом мы неплохо поработали. И с каждым месяцем мы становились все сильнее и сильнее.

Вторая половина сезона определенно прошла лучше, я также очень доволен настроем команды, который вижу внутри нашего коллектива. Я знаю, что следующий сезон мы начнем, имея значительно более прочный фундамент в сравнении с тем, что было 10 месяцев назад в Бахрейне», – рассказал Гасли.

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9 комментариев

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Minuvert
Не вышло у Окона примерять роль лидера Альпин) Рад за Пьера, успехов в дальнейшей карьере
+20
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+20
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Kasper N . P .
искренне болел за этого парня против Окона. молодец, уделал и в квалах и по очкам, и во второй половине сезона был очень хорош
+16
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+15
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ALMANAC
Укатал Окона по полной, на которого делали ставку. Школа РБ все-таки)
+8
-1
+7
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shapor
Ответ Антон Якимцев
Ну тогда на табло: Ферстаппен >>>>>>>> Алонсо (2023+вся карьера)
Прекрасный аргумент, главное по теме первого комментария.
+5
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Иван Алейников
Ответ shapor
Прекрасный аргумент, главное по теме первого комментария.
Он безумен
+4
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Project2000
трехногий молодец; неплохой сезон. но их пара с Оконом пока не оправдывает скандальных ожиданий))
+3
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shapor
Ответ Антон Якимцев
Гасли > Алонсо. Факт.
Факты как раз говорят об обратном. Счет на табло.
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Антон Якимцев
Гасли > Алонсо. Факт.
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