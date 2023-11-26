ФИА вынесла вердикт касательно нарушения правил во время пит-стопов

ФИА попросила команды напомнить сотрудникам о защите для глаз .

Судьи изучили материал и видеодоказательства и установили, что команды действительно нарушили спортивный регламент. Во время пит-стопов механики не носили обязательную защиту для глаз.

Тем не менее стюарды также отметили, что на видео «недостаточно ясно» видно, была ли у механиков с открытым визором другое средство для защиты зрения.

В итоговом вердикте ФИА отметила важность защиты для глаз для всех, кто работает с машиной во время пит-стопов. Судьи попросили команды убедиться, что в будущем никто не нарушит данное правило.

ФИА вызвала представителей всех команд за нарушение правил при проведении пит-стопов