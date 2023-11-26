ФИА вынесла вердикт касательно нарушения правил во время пит-стопов

Теги ФИА Гран-при Абу-Даби Формула-1 Авто

ФИА попросила команды напомнить сотрудникам о защите для глаз .

Судьи изучили материал и видеодоказательства и установили, что команды действительно нарушили спортивный регламент. Во время пит-стопов механики не носили обязательную защиту для глаз.

Тем не менее стюарды также отметили, что на видео «недостаточно ясно» видно, была ли у механиков с открытым визором другое средство для защиты зрения.

В итоговом вердикте ФИА отметила важность защиты для глаз для всех, кто работает с машиной во время пит-стопов. Судьи попросили команды убедиться, что в будущем никто не нарушит данное правило.

ФИА вызвала представителей всех команд за нарушение правил при проведении пит-стопов

 

8 комментариев

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Марат Кагин
стюарды это какая-то шутка (с) Перес
+15
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Владимир Малинин
всем по 5 секунд за питстоп надо было выписать
+4
-2
+2
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Minuvert
Линзы из оргстекла стояли
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Михаил Блинов
Ответ Alex Sin
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А его то за что наказывать??? Это косяк техников, а не пилотов и максимум что тут могло быть это денежный штраф
+3
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Михаил Блинов
Ответ Alex Sin
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Так может всех сразу расстреливать, если кто-то Вам не угодил?
+2
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Игорь Горшков
Ответ Alex Sin
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Традиционно, как всегда, твоя логика вышла из чата. Тяжела наша хэйтера. Жизнь боль.
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