ФИА вызвала представителей всех команд за нарушение правил при проведении пит-стопов

ФИА обсудит с командами нарушение правил во время пит-стопов .

Судьи вызвали представителей каждой из команд «Ф-1» по поводу нарушения спортивного регламента на Гран-при Абу-Даби. отметила, что во время пит-стопов механики не носили защиту для глаз, которая считается обязательной.

О нарушениях сообщалось еще по ходу гонки. В частности, его выявили во время остановок шести пилотов: , , , Логана Сарджента, и Чжоу Гуаньюя.

Слушание состоится в 19:45 по московскому времени.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й