ФИА вызвала представителей всех команд за нарушение правил при проведении пит-стопов

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Пьер Гасли Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Александр Албон Альфа Ромео Логан Сарджент Альпин Авто

ФИА обсудит с командами нарушение правил во время пит-стопов .

Судьи вызвали представителей каждой из команд «Ф-1» по поводу нарушения спортивного регламента на Гран-при Абу-Даби. ФИА отметила, что во время пит-стопов механики не носили защиту для глаз, которая считается обязательной.

О нарушениях сообщалось еще по ходу гонки. В частности, его выявили во время остановок шести пилотов: Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Пьера Гасли, Логана Сарджента, Алекса Албона и Чжоу Гуаньюя.

Слушание состоится в 19:45 по московскому времени.  

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

6 комментариев

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Brambila
Безусловно, всех дисквалифицировать.
+12
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Paninaro
Пошла жара.)
+1
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0
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Мандалай
Ответ Alex Sin
Оштрафовать Хэмилтона и накинуть ему 10 позиций на старт ГП Бахрейна 2024. А остальных понять и простить. Так будет справедливо.
Да чивоуж мелочиться - каждый ГП 2024 года накидывать Хэму по 20 позиций)))))))))
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