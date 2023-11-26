ФИА вызвала представителей всех команд за нарушение правил при проведении пит-стопов
ФИА обсудит с командами нарушение правил во время пит-стопов .
Судьи вызвали представителей каждой из команд «Ф-1» по поводу нарушения спортивного регламента на Гран-при Абу-Даби. ФИА отметила, что во время пит-стопов механики не носили защиту для глаз, которая считается обязательной.
О нарушениях сообщалось еще по ходу гонки. В частности, его выявили во время остановок шести пилотов: Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Пьера Гасли, Логана Сарджента, Алекса Албона и Чжоу Гуаньюя.
Слушание состоится в 19:45 по московскому времени.
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