Мартин Брандл о штрафе Сайнса: «Стюарды не могут пренебречь правилами во имя здравого смысла. Но нужны новые формулировки»

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Мартин Брандл Формула-1 регламент Гран-при Лас-Вегаса Авто

Брандл прокомментировал скандал вокруг штрафа Сайнса.

«Феррари» была вынуждена превысить лимит по батареям из-за повреждений болида Карлоса Сайнса после контакта с незакрепленным люком в первой практике перед Гран-при Лас-Вегаса. Скудерия пыталась поменять элемент без штрафа, но получила отказ.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился своим видением ситуации.

«В Международном спортивном кодексе, а также в Спортивном и Техническом регламентах «Ф-1» сотни страниц, но там не сказано, что стюарды могут по закону закрыть глаза, если что-то просто не кажется им честным.

Рискованно добавлять пункт и создавать прецедент, когда стюарды могут в одностороннем порядке пренебречь правилами во имя здравого смысла и справедливости в форс-мажорных ситуациях, даже если все команды и другие ключевые организации согласны.

Но очень нужны новые формулировки – с надлежащими проверками и соблюдением баланса. Формулировки, которые можно применить, не опасаясь юридических последствий и использования их командами для получения преимущества», – написал Брандл.

«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!

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