Эстебан Окон о прорыве с 16-го на 4-е: «Целительная сила шлема Дэдпула помогла, звезды сошлись»

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Эстебан Окон стиль Альпин Гран-при Лас-Вегаса шлемы Авто

Окон рассказал, что помогло ему провести впечатляющую гонку в Вегасе.

Пилот «Альпин» Эстебан Окон квалифицировался 17-м, стартовал 16-м и завершил заезд в шаге от подиума – на четвертом месте.

«Потрясающее ощущение, я снова чувствую себя живым. [После квалификации] мы оказались подбитыми, однако помогла целительная сила шлема Дэдпула – действительно безумная гонка. Нам удалось избежать деградации и гранулирования шин, которые были у всех остальных, и прорваться с 16-го места на четвертое. Просто потрясающе.

Уже пять или шесть гонок, с Сингапура, звезды не сходились, и наконец ситуация поменялось, мы показали замечательный результат. Надеюсь, получится так выступать до конца сезона и завершить его в Абу-Даби на высокой ноте.

Мы никогда не прекращали верить и понимали, что можем очень сильно провести уик-энд – это касалось и результата, и настройки машины. Мы были очень сильны в плане работы с покрышками. К сожалению, все видели, что случилось в квалификации [с Максом Ферстаппеном] – мы могли квалифицироваться очень высоко.

Трасса способствует обгонам, поэтому мы могли использовать свою скорость на прямых, что мы и делали. Команда выдающимся образом выступила в квалификации и гонке, мы можем собой гордиться», – произнес Окон в эфире F1 TV.

Француз использовал в Лас-Вегасе особый шлем, посвященный Дэдпулу. Персонажа играет Райан Рейнольдс – новый инвестор «Альпин».

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Фото: соцсети Эстебана Окона

4 комментария

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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Максимум Очкона это радоваться 4-5 местам, ведь чемпионом ему никогда не стать, в топ-команду его никто не возьмёт. По ночам он завидует Фернандо Алонсо, его славе, богатству и успехам.
Ночью он спит)
+2
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Minuvert
Окон дерзкий, как понос резкий
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Fonbaron
Ск помоги, чего уж там
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