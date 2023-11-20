Эстебан Окон о прорыве с 16-го на 4-е: «Целительная сила шлема Дэдпула помогла, звезды сошлись»

Окон рассказал, что помогло ему провести впечатляющую гонку в Вегасе.

Пилот « » Эстебан Окон квалифицировался 17-м, стартовал 16-м и завершил заезд в шаге от подиума – на четвертом месте.

«Потрясающее ощущение, я снова чувствую себя живым. [После квалификации] мы оказались подбитыми, однако помогла целительная сила шлема Дэдпула – действительно безумная гонка. Нам удалось избежать деградации и гранулирования шин, которые были у всех остальных, и прорваться с 16-го места на четвертое. Просто потрясающе.

Уже пять или шесть гонок, с Сингапура, звезды не сходились, и наконец ситуация поменялось, мы показали замечательный результат. Надеюсь, получится так выступать до конца сезона и завершить его в на высокой ноте.

Мы никогда не прекращали верить и понимали, что можем очень сильно провести уик-энд – это касалось и результата, и настройки машины. Мы были очень сильны в плане работы с покрышками. К сожалению, все видели, что случилось в квалификации [с Максом Ферстаппеном] – мы могли квалифицироваться очень высоко.

Трасса способствует обгонам, поэтому мы могли использовать свою скорость на прямых, что мы и делали. Команда выдающимся образом выступила в квалификации и гонке, мы можем собой гордиться», – произнес Окон в эфире F1 TV.

Француз использовал в Лас-Вегасе особый шлем, посвященный Дэдпулу. Персонажа играет Райан Рейнольдс – новый инвестор «Альпин».

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Фото: соцсети Эстебана Окона