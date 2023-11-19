Эстебан Окон о борьбе с Гасли: «Мне сказали удерживать позицию, но я не знал, что это нужно сделать. Я услышал только слово «позиция»

Окон объяснил, почему ослушался приказа команды во время борьбы с Гасли.

По словам пилота « », во время борьбы с напарником он не расслышал приказ команды и потому совершил обгон.

«Думаю, у Пьера были более старые шины. Мне сказали удерживать позицию, но в тот момент я не знал, что это нужно сделать. Единственное, что я услышал, было слово «позиция», потому что, когда мне об этом сообщали, я совершал маневр. Если бы команда попросила меня вернуть позицию, я бы тут же это сделал», – сказал .

Кроме того, Эстебан поделился общими впечатлениями от этапа в Лас-Вегасе: французу удалось финишировать четвертым после старта с 16-го места.

«Это был безумный путь. Нам, кажется, не удавалось передохнуть вплоть до вчерашнего дня. Начиная с Сингапура, мы провели шесть тяжелых гонок: инциденты, сходы и много потерянных очков – но сегодня все изменилось.

Хорошо, что мы никогда не переставали верить и усердно трудились. Мы продолжали работать. Команда отлично поработала во вчерашней квалификации и сегодняшней гонке. Мы прекрасно справились с работой с шинами – и это многое решило».

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