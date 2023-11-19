Эстебан Окон о борьбе с Гасли: «Мне сказали удерживать позицию, но я не знал, что это нужно сделать. Я услышал только слово «позиция»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

Окон объяснил, почему ослушался приказа команды во время борьбы с Гасли.

По словам пилота «Альпин», во время борьбы с напарником Пьером Гасли он не расслышал приказ команды и потому совершил обгон.

«Думаю, у Пьера были более старые шины. Мне сказали удерживать позицию, но в тот момент я не знал, что это нужно сделать. Единственное, что я услышал, было слово «позиция», потому что, когда мне об этом сообщали, я совершал маневр. Если бы команда попросила меня вернуть позицию, я бы тут же это сделал», – сказал Окон.

Кроме того, Эстебан поделился общими впечатлениями от этапа в Лас-Вегасе: французу удалось финишировать четвертым после старта с 16-го места.

«Это был безумный путь. Нам, кажется, не удавалось передохнуть вплоть до вчерашнего дня. Начиная с Сингапура, мы провели шесть тяжелых гонок: инциденты, сходы и много потерянных очков – но сегодня все изменилось.

Хорошо, что мы никогда не переставали верить и усердно трудились. Мы продолжали работать. Команда отлично поработала во вчерашней квалификации и сегодняшней гонке. Мы прекрасно справились с работой с шинами – и это многое решило».

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3 комментария

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Paninaro
Ох, хитрец.) Но ехал очень хорошо.
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MP423
...и был абсолютно прав
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Grigpar
Приказ был невероятно глупый, хотя чего ждать от Альпин.
Ну и Окон насвистел. Тупо в наглую все сделал. Но так совпало, что это был реально выгодный вариант для команды.
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