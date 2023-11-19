Тото Вольфф: «Печально – еще одна гонка, где у «Мерседеса» есть темп, но нет результата»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Вольфф высказался о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса.

Исполнительный директор команды отметил, что «Мерседес» провел очередную гонку, в которой пилоты демонстрировали отличный темп, но из-за стечения обстоятельств не смогли добиться хорошего результата.

«Хэмилтон не был виноват в инциденте. Печально это говорить, но это была очередная гонка, где у нас есть темп, но нгет результата.

У Джорджа Расселла был инцидент с Ферстаппеном, за который он получил штраф – и в этот момент гонка для него, можно сказать, была закончена. При этом у него был темп держаться в группе лидеров – может не равный Ферстаппену, но где-то рядом. Ничего не поделаешь.

Что касается самого Гран-при Лас-Вегаса, то я бы мало что стал менять. Может быть, я бы перенес время старта квалификации – с полночи на 10 часов вечера, как у гонки. Чтобы болельщикам было удобнее. В остальном этап прошел прекрасно.

Шансы на Гран-при Абу-Даби? Ну, сегодня мы продемонстрировали хороший темп. Надеюсь, мы сумеем отыграться и попасть на подиум», – рассказал Вольфф.

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4 комментария

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ffmp
Расселу не везло в начале сезоне, а в конце что-то потерял темп, а Хэму в конце сезона, хоть и держит стабильный темп от начало и до конца сезона. Вылет, дисквала, неудачные стечения обстоятельств преследуют все последние гран при. А Феррари в целом неплохо обновились, вот и зарабатывают как можно больше очков чтобы выйти на второе место в кк
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Сергей Евсеев
Все равно завтра об этом никто не вспомнит.
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Bzz Pvz
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Позорное руководство Мерседа в очередной раз подставило сира Льюиса Хэмилтона и украло у него очередной подиум. Льюису нельзя было продлять контракт с этими скотами, сейчас из него будут делать второго переса на фоне выскочки рассела
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varankin.andrew
Хэм, как и в Сингапуре, настроился на гонку в ущерб квалификации, и если бы не два инцидента с Алонсо и Пиастри, мы увидели бы захватывающую борьбу за подиум и победу. Жаль
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