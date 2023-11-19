Андреа Стелла: «Аварию Норриса вызвали кочка и холодные шины. «Макларен» не видит проблем с болидом»

Руководитель «Макларена» рассказал о причинах серьезной аварии Норриса в Вегасе.

врезался в барьеры на стартовых кругах Гран-при Лас-Вегаса, после чего гонщика « » отправили в больницу на обследование.

поделился информацией о произошедшем.

«Ландо выписали. Все обследования дали отрицательный результат, для Ландо это хорошая новость.

В том месте есть кочка. Видно, что все машины искрят, когда по ней проезжают. Я считаю, это сочетание факторов: кочка и холодные шины могли его удивить. В остальном мы не видим проблем с болидом или иных по природе причин.

На мой взгляд, если мы продолжим гоняться ночью, проблему нужно решить, ведь этот поворот становится очень коварным с холодными покрышками и низким уровнем сцепления. Уже по ходу уик-энда мы видели, что в этом месте гонщики сталкиваются с избыточной поворачиваемостью.

Вне зависимости от расписания мы бы настоятельно рекомендовали сгладить данную кочку», – сообщил руководитель команды.

Норрис разбил болид на 4-м круге Гран-при Лас-Вегаса

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