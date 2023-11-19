Льюис Хэмилтон: «Думаю, эта гонка в Вегасе доказала критикам, что они ошибались»

Хэмилтону понравился Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », подводя итоги гонки, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

При этом, оценивая Гран-при в целом, Хэмилтон высказал мнение о том, что прошедшая гонка должна была развеять опасения критиков.

«Очень сложная гонка. Я стартовал на «харде», и поначалу это было очень непросто. Я получил довольно серьезный удар сзади от другой машины – кажется, это был Карлос Сайнс и постарался не врезаться в другие машины, в том числе в того, кого развернуло. В результате я потерял 5-6 позиций.

После этого просто старался отыграться, прорваться обратно. Ощущения были отличными, шины держались хорошо, у нас был сильный темп. Я пошел в атаку на Пиастри по внутренней траектории – я толком не понял, что именно случилось – но я получил удар сзади. В любом случае, это был гоночный инцидент.

Что до самого Гран-при Лас-Вегаса – было огромное количество возможностей для обгонов. И я думаю, что все те, кто негативно высказывался об этом этапе в начале уик-энда, что это все только шоу и бла-бла-бла, – думаю, эта гонка в Вегасе доказала им, что они ошибались», – рассказал .

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