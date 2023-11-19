Льюис Хэмилтон: «Думаю, эта гонка в Вегасе доказала критикам, что они ошибались»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хэмилтону понравился Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Мерседеса», подводя итоги гонки, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

При этом, оценивая Гран-при в целом, Хэмилтон высказал мнение о том, что прошедшая гонка должна была развеять опасения критиков.

«Очень сложная гонка. Я стартовал на «харде», и поначалу это было очень непросто. Я получил довольно серьезный удар сзади от другой машины – кажется, это был Карлос Сайнс и постарался не врезаться в другие машины, в том числе в того, кого развернуло. В результате я потерял 5-6 позиций.

После этого просто старался отыграться, прорваться обратно. Ощущения были отличными, шины держались хорошо, у нас был сильный темп. Я пошел в атаку на Пиастри по внутренней траектории – я толком не понял, что именно случилось – но я получил удар сзади. В любом случае, это был гоночный инцидент.

Что до самого Гран-при Лас-Вегаса – было огромное количество возможностей для обгонов. И я думаю, что все те, кто негативно высказывался об этом этапе в начале уик-энда, что это все только шоу и бла-бла-бла, – думаю, эта гонка в Вегасе доказала им, что они ошибались», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Солидный комментарий Большого Чемпиона, проведшего тяжёлую гонку.
Главное: отдал должное людям, много потрудившимся для такого Зрелища.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ffmp
Хэм определенно провел сильную гонку. Из-за невезения в начале гонки откатился в конец пелетона, но прорвался и держался в топ-3 вместе с Пересом, пока не случился прокол и потерял все заработанное преимущество, после снова начал прорываться,но случился сейв-кар. Даже после этого финишировал в очковой зоне выше своего напарника, который начал гонки с 3-й позиции, не случилось практически ничего с ним и с его болидом не считая ситуацию с Максом.
Его определенно еще рано списывать со счетов, хоть и не на пике своей формы, но все еще навязывает борьбу тем, кто там находится
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Ответ Великий Алонсо
Трасса говно. Искусственная современная Ф1, искусственные обгоны с открытым крылом, как отдельный чит в игре, это не спорт. Алонсо лучший в истории Ф1.
Да просто лучший в истории человечества, чего уж скромничать.)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bzz Pvz
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Льюис Хэмилтон💪🏿💪🏿💪🏿
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Как ни крути - даже фраза - это была шикарная гонка в Вегасе - уже звучит отлично :) и гонка тоже была классной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Грожан
Лучшая гонка в году может даже, столько борьбы, обгов и накала. Самое главное даже с дрс не всегда можно обогнать было, то есть было место для борьбы. Всем критикам эта гонка рты должна закрыть. Чем-то в плане той суматохи напомнило даже какие-то лучшие индикаровские гонки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Givi Shotadze
Жизнь не справедлива. Гундосый тапок поносил гранпри , а ему прилетело и с пейкаром и боллид не развалился после столкновения....
Все траблы зато собрал Хэм - только прокол вначале круга чего стоил. Интересно сколько он обгонов сделал за гонку...
А Лас-Вегас рулит. Простая трасса дала шансы всем.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Called the Record Breaker
Гонка отличная. Лучше чем сингапур
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий