Ландо Норрис перед стартом: «Состояние трассы ужасное. Сейчас самая низкая температура за весь уик-энд»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Лас-Вегаса Авто

Норрис с опаской ждет старт Гран-при Лас-Вегаса.

По словам пилота «Макларена», за несколько минут до старта заезда условия на трассе оказались самыми сложными за весь гоночный уик-энд – в основном из-за падения температуры.

«Состояние трассы? Ужасное. Потому что это самая низкая температура за весь уик-энд. На круге выезда из боксов ощущения были не очень, но я думаю, что по ходу заезда ситуация должна улучшиться.

Состояние трассы значительно улучшится по ходу гонки. А еще усилился ветер, к тому же я стартую с конца, так что все против меня. Но думаю, гонка должна выйти неплохой», – рассказал Норрис.

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