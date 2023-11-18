Ландо Норрис: «Болезненный итог квалификации не стал неожиданностью для «Макларена»

Провал «Макларена» в квалификации в Вегасе не шокировал Норриса.

Ни один из гонщиков «Макларена» не пробился во второй сегмент: завершил квалификацию к Гран-при Лас-Вегаса 16-м, – 19-м.

«Это не стало неожиданностью просто потому, что борьба очень плотная. Если теряешь одну или две десятые, поскольку не чувствуешь себя комфортно в машине, это играет большую роль. В две десятые уложились я и еще пять пилотов. Если бы пара факторов сложилась, не пришлось бы говорить, мол, «плохой день».

Просто мы испытываем трудности с болидом на этом автодроме. То, что мы даже не прошли во второй сегмент – болезненный итог.

Я не считаю, что точно была ошибка. Стоило ли провести пит-стоп и установить новый «софт»? Может, и да, но трудно принять такое решение по ходу квалификации.

Поначалу и я, и Оскар быстро набрали скорость и многое выжали из машины, в то время как все соперники становились быстрее и быстрее. Они чуть лучше прибавляли, поэтому в начале сессии у нас сложилось неверное впечатление», – объяснил Ландо.

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