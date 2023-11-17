Кристиан Хорнер: «Мы должны убедиться в абсолютной безопасности участников, прежде чем возобновлять сессии»

Команды «Ф-1» хотят убедиться в безопасности трассы в Лас-Вегасе.

По словам руководителя « » , вторую практику стоит проводить только при условии гарантии безопасности участников.

Из-за проблем с канализационным люком в первой практике повреждения получили болиды «Феррари» и «Альпин»:

«У нас (в «Ред Булл») все в порядке, но мы видели повреждения болида «Альпин», а также я уже разговаривал с (Фредерик Вассер), у «Феррари» тоже есть серьезные повреждения. Как бы то ни было, мы должны убедиться в абсолютной безопасности участников, прежде чем возобновлять сессии».

Руководитель « » Бруно Фамен отметил, что команда может успеть починить болида Эстебана Окона, если старт второй практики будет отложен на какое-то время:

«Не сказал бы, что это абсолютно невозможно. По идее, мы не должны успеть (восстановить машину), но тут сложно сказать наверняка. Если старт второй практики отложат, или если ее продолжительность увеличат до полутора часов – а я слышал, что существует и такой вариант, – то у нас может появиться возможность выехать на трассу ближе к концу сессии».

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса