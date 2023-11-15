Карлос Сайнс выиграл благотворительный турнир по гольфу перед Гран-при Лас-Вегаса

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Пьер Гасли Александр Албон Ландо Норрис Джастин Томас Гран-при Лас-Вегаса Авто

Сайнс выиграл благотворительный турнир по гольфу.

Пилоту «Феррари», выступавшему в паре с известным профессиональным игроком в гольф Джастином Томасом, в финале удалось переиграть Пьера Гасли и Тони Финау. Также в турнире приняли участие еще два гонщика «Ф-1» – Алекс Албон и Ландо Норрис.

При этом на церемонии награждения произошел курьезный момент – Карлос Сайнс случайно разбил трофей, полученный за победу в турнире.

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!

4 комментария

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Schiaff1no
Ответ Minuvert
Там нет гравийных ловушек, он не сможет проявить себя в полной мере
Вообще кстати есть)
+1
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Minuvert
Ответ Schiaff1no
Вообще кстати есть)
Песочные же? Не?
0
0
0
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