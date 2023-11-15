Карлос Сайнс выиграл благотворительный турнир по гольфу перед Гран-при Лас-Вегаса

Сайнс выиграл благотворительный турнир по гольфу.

Пилоту « », выступавшему в паре с известным профессиональным игроком в гольф Джастином Томасом, в финале удалось переиграть и Тони Финау. Также в турнире приняли участие еще два гонщика «Ф-1» – и .

При этом на церемонии награждения произошел курьезный момент – случайно разбил трофей, полученный за победу в турнире.

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!