Тото Вольфф: «Мы поняли, какие именно ошибки были нами допущены в настройках болида в Бразилии»

Теги Гран-при Бразилии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Лас-Вегаса Авто

В «Мерседесе» нашли причину нехватки скорости болида на этапе в Бразилии.

По словам исполнительного директора команды Тото Вольффа, инженерам удалось найти ошибки в настройках машин, из-за которых «Мерседес» провалил Гран-при Сан-Паулу.

Также Вольфф поделился мнением о том, чего стоит ждать от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса.

«Гоночный уик-энд в Бразилии, вероятно, был для нас самым тяжелым в нынешнем сезоне. Мы упорно трудились над поиском источника проблемы – стараясь определить, в какой момент свернули не туда при подборе настроек болида. И нашли проблему.

Мы поняли, какие именно ошибки были нами допущены, и они объясняют нашу потерю скорости. И это очень важный момент в контексте продолжения борьбы «Мерседеса» за второе место в Кубке конструкторов.

Параллельно с этим мы готовились к совершенно неизвестному для нас этапу. С учетом крайне ограниченного количества информации, мы подготовились как могли, и в Лас-Вегасе нас ждут несколько уникальных особенностей.

Это и отличное от других расписание гоночного уик-энда. Выступать предстоит ночью, когда температура, скорее всего, будет опускаться ниже двухзначных показателей. Да и конфигурация у трассы весьма необычная – много медленных поворотов и при этом очень длинные прямые. Так что всех нас ждет непростое испытание», – рассказал Вольфф.

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3 комментария

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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Прокладка между рулём и сиденьем Хэмилтон не смог ничего сделать, Алонсо обогнал его на старте и уехал в закат на более медленной машине, напомнило это Бахрейн в начале сезона, когда Алонсо оформил лучший обгон 21 века.
на медленной машине на прямой уехал в закат)))
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DelNord
Интригует. Давно такой неизвестности в Ф-1 не было. Ждем с нетерпением.
По Бразилии - хорошо, что нашли. Может, хоть польза будет на будущее от такого косяка.
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