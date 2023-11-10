Президент автомобильного клуба Италии: «Наличие двух Гран-при в календаре «Ф-1» до 2030 года будет выдающимся достижением для нашей страны»

В Италии хотят сохранить два Гран-при минимум до 2030 года.

Президент автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани рассказал, что организаторы уже занимаются переговорами о продлении контрактов на гонки и в Монце, и в Имоле.

Ранее руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали в нескольких интервью намеках, что организаторам гонки в Монце нужно активно заняться обновлением инфраструктуры, и что в перспективе в календаре «Ф-1» у европейской страны может быть только один Гран-при.

«У нас уже есть договоренность. Не хватает нескольких деталей – и тогда мы подпишем контракт, гарантирующих проведение обоих Гран-при – и в Имоле, и в Монце, – еще на пять лет. Наличие двух Гран-при в календаре «Формулы-1» до 2030 года будет выдающимся достижением для нашей страны. И нам бы хотелось подписать предварительное соглашение к концу 2024 года.

Важно решить этот вопрос как можно скорее, учитывая приближающееся подписание нового Договора согласия между командами и «Формулой-1».

Интерес к проведению Гран-при в мире очень высок, конкуренция высока. Например, у Франции и Германии сейчас вообще нет своих гонок, так что нам нужно поторопиться и как можно быстрее гарантировать проведение своих Гран-при до 2030 года.

При этом мы понимаем, что повышение размера выплат за право проведения с 2026 года просто неизбежно. К тому же, у «Монцы» сейчас чуть ли не самый маленький размер этого взноса среди всех европейских этапов», – рассказал Дамиани.

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