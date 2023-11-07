Гюнтер Штайнер о запросе на пересмотр итогов Гран-при США: «У «Хааса» есть четкие доказательства»

У «Хааса» есть основания для пересмотра итогов Гран-при США, заявил Штайнер.

Руководитель Гюнтер Штайнер поделился мыслями по поводу запроса американской команды на пересмотр результатов гонки в Остине. Решение «Хааса» связано с нарушениями пределов трека.

Предполагается, что некоторые гонщики избежали наказания за срезки в шестом повороте из-за неверно установленной камеры видеонаблюдения.

«Это просто рассмотрение. Существуют правила. Если у стюардов не было информации, то, конечно, они не могли принимать решения, я это полностью понимаю.

Но информация есть, и посмотрим, как поступит , когда она эту информацию получит. Полагаю, необходимо предпринять меры, а иначе возникнет ситуация, когда мы создаем правила, но не соблюдаем их. Я так считаю.

Я полностью понимаю, что стюарды не могли вынести вердикты, если не видели изображения. У нас есть четкие доказательства. Мы просто хотим поднять вопрос, ведь в противном случае необходимо менять регламент.

Я не большой фанат пределов трассы. Я последний человек, который хочет, чтобы за нарушения границ наказывали. Но правила существуют, и наш спорт должен их уважать. Дело скорее в принципе, а не в штрафах», – объяснил Штайнер.

Менеджер подчеркнул, что «Хаас» воспользовался своим правом не для того, чтобы помочь подняться с 11-го места в очковую зону:

«Я не думаю, что [новые] штрафы повлияют на наше положение. Но, в конце концов, надо соблюдать регламент. Нельзя иногда применять правило, а иногда – нет. В таком случае надо поменять регламент – давайте это обсудим.

Но там написано, что за четыре [нарушения] ты получаешь пять секунд, а за любое дополнительное – еще пять секунд. Значит, необходимо так действовать. Мы не придумываем ничего нового».

4 команды вызваны на слушания после запроса «Хааса» на пересмотр итогов Гран-при США

Андреа Стелла о запросе «Хааса»: «Бессмысленно пересматривать итоги Гран-при США задним числом»