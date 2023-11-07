Гюнтер Штайнер о запросе на пересмотр итогов Гран-при США: «У «Хааса» есть четкие доказательства»
У «Хааса» есть основания для пересмотра итогов Гран-при США, заявил Штайнер.
Руководитель Гюнтер Штайнер поделился мыслями по поводу запроса американской команды на пересмотр результатов гонки в Остине. Решение «Хааса» связано с нарушениями пределов трека.
Предполагается, что некоторые гонщики избежали наказания за срезки в шестом повороте из-за неверно установленной камеры видеонаблюдения.
«Это просто рассмотрение. Существуют правила. Если у стюардов не было информации, то, конечно, они не могли принимать решения, я это полностью понимаю.
Но информация есть, и посмотрим, как поступит ФИА, когда она эту информацию получит. Полагаю, необходимо предпринять меры, а иначе возникнет ситуация, когда мы создаем правила, но не соблюдаем их. Я так считаю.
Я полностью понимаю, что стюарды не могли вынести вердикты, если не видели изображения. У нас есть четкие доказательства. Мы просто хотим поднять вопрос, ведь в противном случае необходимо менять регламент.
Я не большой фанат пределов трассы. Я последний человек, который хочет, чтобы за нарушения границ наказывали. Но правила существуют, и наш спорт должен их уважать. Дело скорее в принципе, а не в штрафах», – объяснил Штайнер.
Менеджер подчеркнул, что «Хаас» воспользовался своим правом не для того, чтобы помочь Нико Хюлькенбергу подняться с 11-го места в очковую зону:
«Я не думаю, что [новые] штрафы повлияют на наше положение. Но, в конце концов, надо соблюдать регламент. Нельзя иногда применять правило, а иногда – нет. В таком случае надо поменять регламент – давайте это обсудим.
Но там написано, что за четыре [нарушения] ты получаешь пять секунд, а за любое дополнительное – еще пять секунд. Значит, необходимо так действовать. Мы не придумываем ничего нового».
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