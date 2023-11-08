Кристиан Хорнер о блокировках на пит-лейн: «Мы слишком все усложняем. Нужно вернуться к корням проблемы»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 регламент Авто

Хорнер предложил вариант решения проблемы с блокировками на пит-лейн.

Руководитель «Ред Булл» считает, что ФИА и «Формуле-1» стоит вспомнить опыт прошлого, поскольку раньше в чемпионате никогда не возникало подобных трудностей.

Новые правила в отношении блокировки соперников на выезде с пит-лейн, которые начали действовать с Гран-при Сан-Паулу, не исправили ситуацию и привели к нескольким потенциально опасным эпизодам непосредственно на въезде и выезде с пит-лейн на трассу.

«Мы слишком все усложняем. Правила для выезда из боксов, проезда по-пит-лейн и выезда с пит-лейн существовали и раньше.

Нам нужно вернуться к основам и спросить себя – зачем пилотам вообще нужно так проезжать установочные круги и так далее? И вернуться к основам, к корням проблемы. В чем именно причина? В давлении в шинах? В температуре шин?

Эта проблема не существует в «Формуле-1» уже 50 лет, так почему она возникла сейчас? Лично на мой взгляд, лучше вернуться к изучению корней проблемы, чем пытаться заклеить ее пластырем.

При этом нужно учитывать, что в «Формуле-1» работают очень умные инженеры, которые всегда будут искать любые способы получить преимущество для своей команды. Работа с шинами всегда была чем-то вроде темных искусств, в умении прогреть шины до идеальной температуры и удерживать ее в этом оптимальном окне всегда было что-то мистическое, и это очень сильно влияет на скорость болида. Так что это объясняет, почему прогревочному кругу уделяется такое внимание», – рассказал Хорнер.

«Иногда мы не общаемся 2 часа после гонки». Работа с Ферстаппеном – словами его гоночного инженера в «Ф-1»

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