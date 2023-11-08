Алекс Албон об аварии в Бразилии: «Иногда очень хороший старт может сыграть против тебя»

Теги Гран-при Бразилии Уильямс Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Александр Албон Авто

Албон стал жертвой слишком хорошего старта на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Уильямса» сошел с дистанции воскресной гонки уже на первом круге, когда столкнулся с болидом «Хааса» Нико Хюлькенберга, которого в свою очередь выдавливал в сторону напарник по команде Кевин Магнуссен.

«В трех последних заездах – в Мексике, и дважды в Бразилии, – мы стартовали вообще лучше всех в пелотоне. Мы действительно очень хорошо проводили старт, три раза подряд. Иногда это работало здорово – как в Мексике. А иногда очень хороший старт может сыграть против тебя, как было в последней гонке.

Разумеется, я был расстроен. Не думаю, что действуй я как-то иначе, конечный результат бы изменился. Я и так сместился направо настолько далеко, насколько это вообще было возможно. Думаю, что для пилота «Хааса» слева мы находились в слепой зоне, он чуть сместился в центр, выдавил второй «Хаас» – и все. Ну, то есть, ничего не поделаешь, такое случается.

Я больше расстроен тем, что хороший старт ничего нам в итоге не принес. При этом я понимал, что они (болиды «Хааса») будут всех тормозить, соберут трафик, и что если мне как можно раньше удастся обогнать их, то у меня будут отличные шансы заработать очки», – рассказал Албон.

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