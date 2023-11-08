Кристиан Хорнер: «Когда Риккардо сказал мне, что переходит в «Рено», я подумал, что он просто дурачится и это розыгрыш»

Хорнер рассказал о подробностях перехода Риккардо из «Ред Булл» в «Рено».

Риккардо покинул « » по окончании сезона-2018 и решил перейти в «Рено» – хотя, по словам Хорнера, в тот момент у него на руках был готовый новый двухлетний контракт с австрийской командой.

По словам Хорнера, Риккардо увидел в Ферстаппене угрозу и, скорее всего, поддался на уговоры своего окружения сменить команду.

«Риккардо вдруг почувствовал: «Так, подождите, я не хочу играть роль гонщика поддержки». И я могу сказать, что в тот момент он уже начал задумываться об уходе. В то время ему много чего нашептывали на ухо.

Я помню, как перед Гран-при Австрии общался с нашим владельцем (ныне покойным ), и сказал ему: «Смотрите, сейчас Риккардо говорит о слишком большой разнице (между новой зарплатой Ферстаппена и нынешней зарплатой автралийца). И вы бы могли уравнять их в зарплате, чтобы стабилизировать ситуацию. Просто дать Риккардо понять, что он тот, кто нам нужен».

По словам Хорнера, Матешиц также был настроен удержать Риккардо и предложить ему контракт на два года на одинаковых с Ферстаппеном условиях:

«Его агента предложение устроило, контракт был на два года. Затем мы отправились на гонку в Германии. И на болиде Даниэля взорвался двигателя – в то время у нас были трудности с силовыми установками. И двигатель неоднократно подводил Риккардо. Затем мы отправились на этап в Венгрии. Мы подготовили все бумаги. И тут его менеджер заявил мне: « очень сильно нервничает из-за ситуации с двигателями, вы еще и меняете поставщика на «Хонду». Он согласен на однолетний контракт».

Я вернулся с этим к Дитриху. И он сказал мне: «Все дело в отношении. А не в контрактах. Если он хочет контракт на год – дай ему контракт на год». И на тот момент у нас было все необходимое».

Контракт должны были подписать по ходу гоночного уик-энда в Венгрии, но когда этого не случилось, Хорнер понял, что что-то пошло не так:

«Лично я думал, что он поспешит поскорее подписать устраивающий его контракт. Но сначала он не подписал его утром – перед тем, как сесть за руль болида. Потом не подписал его в обед. А потом после гонки выбрался из кокпита болида и сразу отправился в аэропорт».

С агентом Риккардо Хорнер договорился, что тот позволит ему, как только австралиец прилетит в США:

«Я чувствовал, что что-то не так. Он позвонил мне. Я сам находился в машине. И был совершенно сбит с толку. Он начал говорить, что только что прилетел, что все время полета обдумывал ситуацию. И что он не подпишет контракт с нами. А подпишет с другой командой. В этот момент я подумал: «Что? Ну ладно, тебе предложили место в « »? Или тебе сделали предложение в « »?. А он ответил: «Нет, я перехожу в «Рено».

То есть он собирался выступать за команду с двигателем, который как раз неоднократно подводил его в течение двух последних лет. Сначала я подумал, что просто дурачится, что это розыгрыш – ну, вы знаете, что у Даниэля особенное чувство юмора. И я подумал: «Да нет, такого просто не может быть, это ******». Но нет, это оказалось не так».

«Иногда мы не общаемся 2 часа после гонки». Работа с Ферстаппеном – словами его гоночного инженера в «Ф-1»