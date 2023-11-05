Макс Ферстаппен об изменениях в «Ф-1»: «Я бы хотел быть владельцем серии»

Ферстаппен пошутил, что хотел бы владеть «Формулой-1».

После субботней квалификации к спринту Гран-при Сан-Паулу нескольких пилотов вызвали к судьям из-за подозрений в блокировке на пит-лейн. Похожие инциденты произошли на прошлом этапе в – тогда всех простили, поскольку подобное не было прописано в регламенте.

Перед гонкой в Бразилии ФИА изменила правила и причислила блокировку на пит-лейн к нарушениям. Тем не менее в субботу все-таки никого не наказали.

Причиной этих инцидентов стало другое нововведение – лимит времени круга в квалификации, который появился этой осенью. Чтобы создать определенную дельту между собой и идущей впереди машиной, пилоты намеренно притормаживали на выходе из пит-лейн.

«Думаю, иногда у них [ФИА] слишком много правил, которые нужно учитывать, и еще слишком много политики, чтобы внести изменение или принять решение. Я бы хотел, как и GPDA [Ассоциация гонщиков Гран-при], иметь право голоса. Если бы я мог, я бы хотел быть владельцем «Ф-1».

Но это нереальный мир. Мы продолжаем выражать свои беспокойства, но также отмечаем то, что сделано правильно, и продолжаем вести, я бы сказал, открытый диалог. Мы всегда стараемся, чтобы они прислушались к нам. И мы также слушаем их. Мы пытаемся быть на связи. Посмотрим, что из этого выйдет в ближайшие годы», – сказал пилот « ».

«Новые правила просто ужасны». Макс Ферстаппен раскритиковал ФИА за поправки, связанные с запретом блокировки выезда с пит-лейн