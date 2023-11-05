«Новые правила просто ужасны». Макс Ферстаппен раскритиковал ФИА за поправки, связанные с запретом блокировки выезда с пит-лейн

Теги Гран-при Бразилии ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен раскритиковал новые правила выезда с пит-лейн.

В свете случае, когда пилоты начали останавливаться на выезде с пит-лейн, стараясь выбрать оптимальный момент выезда на трассу, и при это блокируя выезд другим, в ФИА внесли в регламент изменения и запретили так действовать.

Однако поправки привели к нескольким случаям блокировок и обгонов непосредственно на въезде и выезде с пит-лейн по ходу квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

По словам пилота «Ред Булл», данные правила стоит отменить, поскольку на других автодромах они могут привести к возникновению очень опасных ситуаций.

«Новые правила абсолютно ужасны. На этой трассе довольно длинные заезды и выезды с пит-лейн, есть стены. Но если применить это правило на некоторых других трассах, получится, что вы будете ехать по прямой очень медленно, а рядом другие машины будут ехать со скоростью свыше 300 км/ч. А ты будешь ехать со скоростью 15-20 км/ч, чтобы создать себе задел на трассе. Это очень опасно.

На мой взгляд, все это вообще не работает. А лишь создает новые трудности. То есть, просто посмотрите на то, что происходило в квалификации – люди, и я в том числе, даже выезжали на траву, чтобы обогнать медленную машину соперника.

В каждой квалификации будет твориться хаос, предупреждение за слишком медленную езду получают по 6-8 пилотов. Я не знаю, чего они пытаются добиться», – рассказал Ферстаппен.

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3 комментария

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Volodya_A
Просто не "создавай себе задел на трассе". Правила именно про это
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Женя Дерунов
так может нужно первым выезжать на трассу? Сперва его выпускают последним на трассу, а потом он начинает всех обгонять.
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