Кристиан Хорнер: «Уверен, Перес будет пилотом «Ред Булл» в следующем году. Мы четко обозначили свои намерения»

Перес останется в «Ред Булл» в 2024 году.

Руководитель команды вновь подтвердил, что составы обеих команд уже сформированы. И что слухи о возможных перестановках никак на « » не влияют.

«Я абсолютно уверен и убежден, что Чеко будет нашим гонщиком в следующем году. Да, если он вдруг получит травму или что-то такое – это будет уже независящие от нас обстоятельства. Но мы четко обозначили свои намерения – Чеко останется в «Ред Булл».

Мы планируем продолжать с ним сотрудничество, мы уже объявили состав пилотов « » на следующий сезон, состав пилотов «Ред Булл» тоже сформирован, так мы и будем выступать в сезоне-2024.

На команду все эти разговоры со стороны никак не влияют. Поскольку это не более, чем внешний шум. На Чеко, я уверен, это влияет, однако одной из его сильных сторон является умение собраться после неудачи и вернуться на свой уровень. После неудач он много раз поднимался, отряхивался и возвращался в строй», – рассказал Хорнер.

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