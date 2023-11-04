Тото Вольфф: «Попытка соревноваться в темпе с «Ред Булл», возможно, станет полезным уроком»

В «Мерседесе» подвели итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Исполнительный директор команды отметил, что остался доволен проявленным боевым духом коллектива, и что надеется развить успех в завтрашней гонке.

«Думаю, мы очень жестко атаковали в начале сессии, при этом машины были неправильно настроены, сильно скользили по трассе, и это просто убило наши шины. Именно это случилось с в Мексике.

Думаю, задняя ось у нашего болида была слишком слабой, что сказалось на общей скорости, и при поиске баланса нам пришлось ходить по очень тонкой грани.

Попытка соревноваться в темпе, возможно, станет полезным уроком на завтра, он да, сегодняшний урок получился болезненным. Не думаю, что существует какой-то волшебный винтик, который стоит только повернуть – и все будет исправлено.

Сегодня была жесткая борьба, все было против нас. И нам стоит как следует призадуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы смотреться лучше завтра», – рассказал Вольфф.

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