Тото Вольфф: «Попытка соревноваться в темпе с «Ред Булл», возможно, станет полезным уроком»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

В «Мерседесе» подвели итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Исполнительный директор команды Тото Вольфф отметил, что остался доволен проявленным боевым духом коллектива, и что надеется развить успех в завтрашней гонке.

«Думаю, мы очень жестко атаковали в начале сессии, при этом машины были неправильно настроены, сильно скользили по трассе, и это просто убило наши шины. Именно это случилось с Джорджем Расселлом в Мексике.

Думаю, задняя ось у нашего болида была слишком слабой, что сказалось на общей скорости, и при поиске баланса нам пришлось ходить по очень тонкой грани.

Попытка соревноваться в темпе, возможно, станет полезным уроком на завтра, он да, сегодняшний урок получился болезненным. Не думаю, что существует какой-то волшебный винтик, который стоит только повернуть – и все будет исправлено.

Сегодня была жесткая борьба, все было против нас. И нам стоит как следует призадуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы смотреться лучше завтра», – рассказал Вольфф.

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4 комментария

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Minuvert
Ответ евгений рычков
Если в следующем году будут опять такие оправдания Вольфа, то его надо убирать для придания импульса развития, как например в Феррари. Возьмите Редбул как пример, крайне редкие ошибки в стратегии, практически всегда верные настройки на гонку. Инженерный состав на голову выше чем в Мерседесе.
В Феррари импульс развития отрицательный. Прошлый год начинали первой командой пелотона, сейчас 3-4
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Minuvert
В заголовке опечатка, Вольфф говорил про Альфа Таури, до соревнования по темпу с РБ как до Пекина...
+2
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MP423
Ответ евгений рычков
Если в следующем году будут опять такие оправдания Вольфа, то его надо убирать для придания импульса развития, как например в Феррари. Возьмите Редбул как пример, крайне редкие ошибки в стратегии, практически всегда верные настройки на гонку. Инженерный состав на голову выше чем в Мерседесе.
А можно тогда узнать, где был весь этот инженерный состав и вся "безошибочность" РБ с 2014 по 2020 годы?
Так-то не является большим секретом, что со сбалансированной и быстрой машиной всегда гораздо проще работать и гоночную стратегию планировать.
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