Тото Вольфф об уходе главы техотдела «Мерседеса»: «Мы будем скучать по одному из умнейших людей в индустрии»

Вольфф поделился мнением об уходе Майка Эллиота из «Мерседеса».

Майк Эллиот проработал в « » 11 лет. В последнее время он был главой технического отдела команды, а семь месяцев назад занимал должность технического директора, пока руководство не решило вернуть на эту должность Джеймса Эллисона. По словам Эллиота, он ушел по собственному желанию.

Тем не менее некоторые посчитали, что причина ухода специалиста заключается в слабых результатах «Мерседеса» и ошибочных технических решениях. В частности, речь идет о концепции «нулевых» понтонов, от которых команда отказалась в этом году.

«Нет, Майк был для меня номером один долгие годы с точки зрения его работы. Мы будем скучать по одному из умнейших людей в индустрии. Многие годы для него это было тяжелым испытанием. Я считаю весьма замечательным то, что кто-то может сказать: «Знаете что, мне нужно заняться чем-то еще». Если кто-то силен и говорит: «На данный момент я с этим закончил», – то это хорошо.

Конструкция болида никогда не является решением одного человека. Думаю, мы как группа пытаемся построить быстрейшую гоночную машину. Очевидно, мы так далеко продвинулись с той концепцией [«нулевых» понтонов], что подумали, что, возможно, со всем справились.

Но это оказалось не так. Вот почему мы все изменили. И мы многое исправили в болиде, чтобы быть более конкурентоспособными – что мы и видим сейчас. Но это не имеет никакого отношения [к уходу Эллиота]», – сказал .

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