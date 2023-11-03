Льюис Хэмилтон: «Супермозг Эллиот не отвечает один за то, где находится «Мерседес»
Льюис Хэмилтон высказался об уходе главы технического отдела «Мерседеса».
Майк Эллиот, ранее занимавший пост технического директора, покинул команду после 11 лет работы. До «Мерседеса» Эллиот трудился в «Макларене», где познакомился с Льюисом Хэмилтоном, а также в «Рено».
Хэмилтон заявил, что неудачи «Мерседеса» последних лет нельзя списывать только на работу Майка.
«Мы должны помнить, что дело не в одном человеке. Мы работаем как команда. На базе столько составных элементов, и нет человека, который один отвечает за то, где мы находимся, это коллективный процесс.
Безусловно, грустно, что Майк уходит. Я знаю его со времен «Макларена», он был там еще до того, как я выступал. У меня прекрасные отношения с Майком, мне очень нравилось работать с ним с этой команде. Он такой умный человек. Майк тот, с кем всегда можно обсудить аэродинамику, он потрясающе объясняет, я многому у него научился.
Но это его решение двигаться дальше и заняться чем-то еще. Я желаю ему абсолютно всего наилучшего и невероятно благодарен за его вклад в течение всех этих лет. Я знаю: что бы он ни делал дальше, получится здорово, ведь он супермозг», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».
Глава технического отдела «Мерседеса» покинул команду после 11 лет работы
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