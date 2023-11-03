Вольфф обсуждал с Рэтклиффом участие в покупке акций «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед бизнес Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джим Рэтклифф Авто

Тото Вольфф может приобрести акции «Манчестер Юнайтед».

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф обсуждал участие в сделке с другим миллиардером Джимом Рэтклиффом.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф близок к покупке 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что это станет первым шагом британца на пути к полному поглощению футбольного клуба.

«Джим рассказал мне о своей траектории. Я очень уважаю его ценности, мы доверяем друг другу», – сообщил Вольфф в интервью Press Association, однако затем отметил, что пока до реальных шагов с его стороны «очень далеко».

«Джим и «Манчестер Юнайтед» – это история любви, ведь он там родился. Между нами, а также [исполнительным директором концерна «Мерседес»] Олой Каллениусом прочные личные отношения, нас называют «трое амигос», поскольку мы живем в прагматичном мире.

Если мы решим, что я могу внести свой вклад, то я рассмотрю вариант с присоединением к нему в «Манчестер Юнайтед», – добавил 51-летний австриец.

Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «МЮ» после покупки 25% акций

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2 комментария

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Savardus
Гарри Поттер и серебристый Мерседес
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Кирилл Конопельченко
Давай Гарри Поттер, в квиддич же отлично играл. Вот и МЮ с колен поднимешь.
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