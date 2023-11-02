Ральф Шумахер о Михаэле: «Жизнь порой несправедлива. Мы должны это принять»

Ральф Шумахер высказался о судьбе своего брата Михаэля.

Семикратный чемпион мира получил травму головы в конце 2013 года. С тех пор сведений о состоянии экс-гонщика почти не появляется, семья не распространяется о его здоровье.

«К сожалению, жизнь порой несправедлива. Мы должны это принять.

Когда я вижу его детей Джину-Марию и , это греет мне сердце. Если кому-то из семьи нужен мой совет, я рядом. Они следуют своим путем», – заявил бывший пилот «Формулы-1» .

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить