Ральф Шумахер о Михаэле: «Жизнь порой несправедлива. Мы должны это принять»

Теги Михаэль Шумахер Ральф Шумахер Формула-1 Мик Шумахер Авто

Ральф Шумахер высказался о судьбе своего брата Михаэля.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер получил травму головы в конце 2013 года. С тех пор сведений о состоянии экс-гонщика почти не появляется, семья не распространяется о его здоровье.

«К сожалению, жизнь порой несправедлива. Мы должны это принять.

Когда я вижу его детей Джину-Марию и Мика, это греет мне сердце. Если кому-то из семьи нужен мой совет, я рядом. Они следуют своим путем», – заявил бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер.

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