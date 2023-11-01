Фелипе Масса отказался от посещения домашнего Гран-при: «Не думаю, что должен приезжать, учитывая ситуацию»

Масса почти наверняка не приедет на Гран-при Сан-Паулу.

Бывший пилот «Формулы-1» подал иск на чемпионат и хочет добиться аннулирования результатов Гран-при Сингапура 2008 года, которые были подтасованы. В случае аннуляции результата Масса должен стать чемпионом «Ф-1» 2008 года.

Ранее в «Ф-1» обратились к с просьбой не приезжать на Гран-при Италиии приостановить работу в качестве официального амбассадора серии.

«Я лишь знаю, что в «Ф-1» попросили меня не приезжать в Монцу. Я также должен был ехать на Гран-при Японии (в качестве амбассадора) и не поехал.

Что касается , то мы ничего не обсуждали, с того момента, как ко мне обратились по поводу Монцы, и до настоящего времени мы не поддерживали контакт.

Думаю, что в частном порядке тоже не поеду. Гран-при я посещаю только в качестве амбассадора. И я на все сто процентов с уважением отношусь к сложившейся сейчас правовой ситуации, вплоть до того момента, что из-за происходящего готов и отказаться от поседения гонки.

В любом случае, мне не поступало никакого приглашения, мы не обсуждали мою работу в качестве амбассадора (на Гран-при Сан-Паулу), так что я не думаю, что должен приезжать», – рассказал Масса.

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