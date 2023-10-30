Хюлькенберг о просьбе Окона «подготовиться» к обгону: «Тебе очень нравится моя задняя часть, должно быть. Что тебя задержало?»

Нико Хюлькенберг пошутил по поводу борьбы с Эстебаном Оконом.

Соперники сражались на Гран-при Мехико: пилот « » в итоге опередил конкурента из « » и замкнул топ-10, в то время как финишировал 13-м.

«Можете сказать «Хаасу», что я пойду на обгон. Пусть подготовится», – сообщил Эстебан по радио, однако не смог сразу совершить маневр.

Немецкий гонщик выложил графику с расшифровкой слов Эстебана.

«Тебе очень нравится моя задняя часть, должно быть… Что тебя задержало? 😉» – подписал Нико.

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