Хюлькенберг о просьбе Окона «подготовиться» к обгону: «Тебе очень нравится моя задняя часть, должно быть. Что тебя задержало?»
Нико Хюлькенберг пошутил по поводу борьбы с Эстебаном Оконом.
Соперники сражались на Гран-при Мехико: пилот «Альпин» Окон в итоге опередил конкурента из «Хааса» и замкнул топ-10, в то время как Хюлькенберг финишировал 13-м.
«Можете сказать «Хаасу», что я пойду на обгон. Пусть подготовится», – сообщил Эстебан по радио, однако не смог сразу совершить маневр.
Немецкий гонщик выложил графику с расшифровкой слов Эстебана.
«Тебе очень нравится моя задняя часть, должно быть… Что тебя задержало? 😉» – подписал Нико.
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