Хюлькенберг о просьбе Окона «подготовиться» к обгону: «Тебе очень нравится моя задняя часть, должно быть. Что тебя задержало?»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Мексики Эстебан Окон Хаас Альпин Авто

Нико Хюлькенберг пошутил по поводу борьбы с Эстебаном Оконом.

Соперники сражались на Гран-при Мехико: пилот «Альпин» Окон в итоге опередил конкурента из «Хааса» и замкнул топ-10, в то время как Хюлькенберг финишировал 13-м.

«Можете сказать «Хаасу», что я пойду на обгон. Пусть подготовится», – сообщил Эстебан по радио, однако не смог сразу совершить маневр.

Немецкий гонщик выложил графику с расшифровкой слов Эстебана.

«Тебе очень нравится моя задняя часть, должно быть… Что тебя задержало? 😉» – подписал Нико.

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2 комментария

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shapor
Онон как был дурачком, так им и остался. Никакой логики в таком заявлении нет, никого не напугал, только себя идиотом выставил.
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