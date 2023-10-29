Тото Вольфф: «Оба пилота «Феррари» фантастически проехали первый сектор, потому что правильно провели круг выезда из боксов»

Вольфф объяснил результаты квалификации к Гран-при Мехико сложными условиями.

Исполнительный директор « », подводя итоги сессии, отметил то, что из-за погоды и особенностей трассы решающим фактором стало то, как участники проехали свои круги выезда из боксов и подготовились к быстрым попыткам.

«Как вы видите, разрывы совсем небольшие. Пилоты «Феррари» появились буквально из ниоткуда.

Все дело было в том, чтобы правильно проехать круг выезда из боксов. Буквально на 2-3 секунды медленнее или быстрее – и твое время на быстром круге может сильно измениться.

Просчитать это практически невозможно. Шины очень хрупкие, и те, кому удается довести их до конца круга, как раз и оказываются очень быстры.

«Феррари» очень сильно прибавила в третьем сегменте в сравнении со вторым. Оба пилота «Феррари» фантастически проехали первый сектор, потому что правильно провели круг выезда из боксов.

Мы же, вероятно, проехали круги выезда чуть медленнее, чем было нужно, не до конца прогрели шины, и в итоге ничего не сошлось. Но речь все равно идет о минимальных отрывах, максимум в 0,2 секунды», – рассказал .

Внезапный дубль «Феррари» в квалификации «Ф-1» в Мексике. Половине пелотона еще светят штрафы