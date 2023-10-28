Франц Тост: «Хаджар скоро будет в «Ф-1», считаю. «Альфа Таури» впечатлена практикой»

Теги Ред Булл Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Формула-2 Гран-при Мексики Юки Цунода Исак Хаджар Авто

Франц Тост считает, что Исак Хаджар скоро пробьется в «Формулу-1».

19-летний юниор «Ред Булл» и пилот «Формулы-2» провел первую практику за «Альфа Таури» вместо Юки Цуноды и показал 17-е время.

«Он здорово выступил, должен сказать. Мы все впечатлены.

Он использовал три разных состава шин: прототипы (экспериментальные C4 – Sports.ru), «медиум» и «софт». И, должен сказать, на всех трех составах он ехал по-настоящему хорошо. Его техническая обратная связь также достаточно хорошая – если посмотреть на данные, уровень корреляции очень высокий. Мы очень впечатлены, и, считаю, он скоро будет в «Формуле-1», – сказал руководитель «Альфа Таури».

Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й

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