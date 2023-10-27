Макс Ферстаппен: «Я не получаю никакого удовлетворения от победы в спринте»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен призывает «Ф-1» избавить от спринтов.

Пилот «Ред Булл» заявил, что не получает удовлетворения от побед в спринтах, и что «Формуле-1» не стоит пытаться искусственным путем пытаться повышать зрительский интерес, когда этого на самом деле не требуется.

«Я не получаю никакого удовлетворения от победы в спринте. Ты пересекаешь финишную черту и думаешь про себя: «А, ну и ладно, теперь ждем главную гонку завтра». Так и получается.

Я всегда удивлялся – зачем нам нужно пытаться что-то изобрести? Мне кажется, что наш продукт работает. Нам лишь надо быть уверенными в том, что у нас будут конкурентоспособные болиды, и тогда все будет хорошо.

В футболе же, да и в других видах спорта, никто не пытается постоянно менять правила и что-то придумывать. В каких-то видах спорта ничего не меняется уже лет сто. Так почему мы должны внезапно придумывать что-то новое в попытках сделать гонки интереснее и зрелищнее.

Мне кажется, что если у вас есть хорошая гонка – с несколькими машинами, которые способны соперничать друг с другом, с минимальными отрывами, – то никакой спринт вам не нужен», – рассказал Ферстаппен.

«Формулу-1» уже достали спринты: билеты не продаются и скучно. Но отменять их не будут – готовятся реформы

12 комментариев

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Savardus
Поставьте просто гранатометы на болиды, как в "Марио Карт" или "CTR" и все, зрелище и зрительский интерес обеспечен. И спринты не нужно гонять.
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United_LP
Пересядь на Альфа Таури и даже 1 очко станет удовлетворением
+7
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Kappa Pride
I can’t get no satisfaction©
+7
-2
+5
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Angry_bear
Да простят мне фанаты Макса, но я тоже не получаю никакого удовлетворения от его побед...и не только в спринте. Гонщик он может и крутой, но его тотальное доминирование, как и ранее Хэмильтона - это все-таки больше заслуга конструкторов болидов. Никакой интриги в Ф1 в последние годы.
+18
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Enchanter WIZZARD
Потому что спринты не идут в статистику полноценных побед. Если бы их засчитывали в статистику, то Макс был бы не против, быстрее бы догнал Хэмилтона и Шумахера
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Сергей Богатырёв
Ответ United_LP
Twisted Metal
молодо-зелено) death track
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Марат Кагин
Ответ Angry_bear
Да простят мне фанаты Макса, но я тоже не получаю никакого удовлетворения от его побед...и не только в спринте. Гонщик он может и крутой, но его тотальное доминирование, как и ранее Хэмильтона - это все-таки больше заслуга конструкторов болидов. Никакой интриги в Ф1 в последние годы.
перез подтвердит
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Сергей Богатырёв
Ответ alex1382
превозмогателю пересаживаться никуда не пришлось, и то второй сезон без хотя бы одной победы сидит, а если его пересадить в альфу ромео, сколько же там нытья и превозмоганий будет
ну Тото хоть не говорил, что Льюис на любом ведре побеждать будет
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