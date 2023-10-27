Макс Ферстаппен: «Я не получаю никакого удовлетворения от победы в спринте»

Ферстаппен призывает «Ф-1» избавить от спринтов.

Пилот « » заявил, что не получает удовлетворения от побед в спринтах, и что «Формуле-1» не стоит пытаться искусственным путем пытаться повышать зрительский интерес, когда этого на самом деле не требуется.

«Я не получаю никакого удовлетворения от победы в спринте. Ты пересекаешь финишную черту и думаешь про себя: «А, ну и ладно, теперь ждем главную гонку завтра». Так и получается.

Я всегда удивлялся – зачем нам нужно пытаться что-то изобрести? Мне кажется, что наш продукт работает. Нам лишь надо быть уверенными в том, что у нас будут конкурентоспособные болиды, и тогда все будет хорошо.

В футболе же, да и в других видах спорта, никто не пытается постоянно менять правила и что-то придумывать. В каких-то видах спорта ничего не меняется уже лет сто. Так почему мы должны внезапно придумывать что-то новое в попытках сделать гонки интереснее и зрелищнее.

Мне кажется, что если у вас есть хорошая гонка – с несколькими машинами, которые способны соперничать друг с другом, с минимальными отрывами, – то никакой спринт вам не нужен», – рассказал .

«Формулу-1» уже достали спринты: билеты не продаются и скучно. Но отменять их не будут – готовятся реформы