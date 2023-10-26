Алекс Албон: «У Воулза есть четкий план того, как вернуть «Уильямс» наверх»

Албон рассказал об особенностях работы с Воулзом в «Уильямсе».

Албон за свою карьеру несколько раз менял команды и успел поработать уже с четырьмя руководителями – , , Йостом Капито, и теперь с Джеймсом Воулзом.

По словам , он бы не стал сравнивать руководителей между собой, выделяя лучшего, а просто отметил разницу в походе к работе:

«Честно говоря, ни один руководитель команды не похож на другого. То есть я бы даже не стал пытаться их как-то классифицировать. У каждого свои индивидуальные особенности.

Я бы сказал, что в работе с Джеймсом сильнее чувствуется его специализация инженера. То как он говорит, как осуществляет коммуникацию, его знания о работе машины – ты будто говоришь именно с инженером. И с этой точки зрения он и правда сильно отличается от трех других боссов».

Албон рассказал об изменения в работе команды, когда на смену ушедшему Йосту Капито в конце сезона пришел Джеймс Воулз:

«Конечно, работа команды изменилась. То есть, я отработал один сезон под руководством Йоста, а теперь почти еще один сезон под руководством Джеймса. И мне кажется, что области, в которых, как им казалось, команда нуждается в улучшении, очень похожи. И в целом, как мне кажется, я хорошо ладил с Йостом, а сейчас хорошо лажу с Джеймсом.

Очевидно, что на стороне Джеймса есть наличие крайне полезного опыта работы в «Мерседесе». И в этом смысле разница в характере и подходе между ними очевидна. В конечном счете, как мне кажется, именно данный фактор сильнее всего отличает их друг от дргуа. И да, с учетом знаний и опыта Джеймса у него есть четкий план того, как нужно действовать, чтобы вернуть команду наверх».

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