Джеймс Эллисон о дисквалификации Хэмилтона на Гран-при США: «Это была ошибка. Для команды это урок на будущее»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

Ошибка с настройкой болида Хэмилтона в США станет для «Мерседеса» уроком.

По словам технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона, команда сама признала ошибку с настройкой болида и решением сделать дорожный просвет слишком маленьким, при этом недооценив износ планки на днище на трассе с большим количеством неровностей.

«Когда мы утвердили настройки болида, мы проверили планку – и с ней все было в порядке. После первой практики планка на днище выглядела вообще нетронутой. Хотя итоговые результаты, очевидно, говорят сами за себя.

По окончании гонки наш болид признали нелегальным. И очевидно, что при настройке нам нужно было чуть сильнее поднять болид, чтобы обеспечить себе чуть больший запас прочности. Разумеется, это была ошибка. Хотя ошибка вполне понятная для уик-энда со спринтом, где вам заметно сложнее все правильно сделать и все учесть. Для команды это станет уроком на будущее, чтобы оставлять себе больший запас, особенно на трассе с таким количеством кочек и неровностей», – рассказал Эллисон.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

8 комментариев

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Alex Sin
Верим, вы же впервые приехали в Остин и команда у вас любительская и инженеры с улицы набраны. А в РБ и Маках профи работают, куда вам до них, правда?
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sir_shir
Вот ещё раз ответ для местных вопрошателей про кочки и планки. Подними болид повыше, потеряй в гоночных характеристиках, и пройдёшь тех регламент. Рискнули - думали на них не выпадет рандомизация и проскочат со своим читом - но везение имеет ограничения
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Alex Sin
Ответ Сергей Богатырёв
вы только забываете, что в Фурах тоже инженеры с улицы и команда любительская. И что удивительно, на остальных трассах Мерс не залетал на износ планки, а тут раз, и залетел, да ещё на пару с Фурами. Совпадение такое.
Нет не совпадение, а осознанные действия инженеров и надежда на авось.
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Alex Sin
Ответ Сергей Богатырёв
ладно, вопросы веры я не буду обсуждать, это личное дело.
Это не вера, на тоненького в Мерсе играли, с надеждой на авось пронесёт, не пронесло. Почему так играли, ну понятно, хотят победить, самовоз кончился, приходится идти на риск. Отсюда такой итог.
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Сергей Богатырёв
Ответ Alex Sin
Верим, вы же впервые приехали в Остин и команда у вас любительская и инженеры с улицы набраны. А в РБ и Маках профи работают, куда вам до них, правда?
вы только забываете, что в Фурах тоже инженеры с улицы и команда любительская. И что удивительно, на остальных трассах Мерс не залетал на износ планки, а тут раз, и залетел, да ещё на пару с Фурами. Совпадение такое.
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Сергей Богатырёв
Ответ Alex Sin
Нет не совпадение, а осознанные действия инженеров и надежда на авось.
ладно, вопросы веры я не буду обсуждать, это личное дело.
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Сергей Богатырёв
Ответ Alex Sin
Это не вера, на тоненького в Мерсе играли, с надеждой на авось пронесёт, не пронесло. Почему так играли, ну понятно, хотят победить, самовоз кончился, приходится идти на риск. Отсюда такой итог.
я про вашу веру. Я привёл доводы в защиту Мерса и Фур, которые мне кажутся разумными, но вас они не убедили. Ну ок, каждый остаётся при своём мнении)
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