Джеймс Эллисон о дисквалификации Хэмилтона на Гран-при США: «Это была ошибка. Для команды это урок на будущее»

Ошибка с настройкой болида Хэмилтона в США станет для «Мерседеса» уроком.

По словам технического директора « » , команда сама признала ошибку с настройкой болида и решением сделать дорожный просвет слишком маленьким, при этом недооценив износ планки на днище на трассе с большим количеством неровностей.

«Когда мы утвердили настройки болида, мы проверили планку – и с ней все было в порядке. После первой практики планка на днище выглядела вообще нетронутой. Хотя итоговые результаты, очевидно, говорят сами за себя.

По окончании гонки наш болид признали нелегальным. И очевидно, что при настройке нам нужно было чуть сильнее поднять болид, чтобы обеспечить себе чуть больший запас прочности. Разумеется, это была ошибка. Хотя ошибка вполне понятная для уик-энда со спринтом, где вам заметно сложнее все правильно сделать и все учесть. Для команды это станет уроком на будущее, чтобы оставлять себе больший запас, особенно на трассе с таким количеством кочек и неровностей», – рассказал Эллисон.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?