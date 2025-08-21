Шарль Леклер: «Вряд ли сейчас в чемпионате есть трассы, на которых «Феррари» будет фаворитом в борьбе с «Маклареном»

Леклер оценил шансы команды в борьбе с «Маклареном».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что в оставшихся гонках сезона Скудерия в соперничестве с «Маклареном» не будет фаворитом ни на одной из трасс.

«Я в этом не уверен. Не думаю, что сейчас [в календаре чемпионата] есть хоть одна трасса, на которой «Феррари» будет точно сильнее «Макларена».

Если говорить о стабильности, то болид «Макларена » является лучшим в этом году. Форма «Ред Булл » не так стабильно, и то же можно сказать про «Феррари » и «Мерседес ». Константа только одна – это скорость «Макларена».

Так что на данный момент вряд ли в чемпионате есть трассы, на которых «Феррари» будет фаворитом в борьбе с «Маклареном». Хотя я надеюсь, что в итоге буду приятно удивлен», – рассказал Леклер.

