Шарль Леклер: «Вряд ли сейчас в чемпионате есть трассы, на которых «Феррари» будет фаворитом в борьбе с «Маклареном»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что в оставшихся гонках сезона Скудерия в соперничестве с «Маклареном» не будет фаворитом ни на одной из трасс.
«Я в этом не уверен. Не думаю, что сейчас [в календаре чемпионата] есть хоть одна трасса, на которой «Феррари» будет точно сильнее «Макларена».
Если говорить о стабильности, то болид «Макларена» является лучшим в этом году. Форма «Ред Булл» не так стабильно, и то же можно сказать про «Феррари» и «Мерседес». Константа только одна – это скорость «Макларена».
Так что на данный момент вряд ли в чемпионате есть трассы, на которых «Феррари» будет фаворитом в борьбе с «Маклареном». Хотя я надеюсь, что в итоге буду приятно удивлен», – рассказал Леклер.
Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?