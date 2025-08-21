Тото Вольфф: «Боттас вне всяких сомнений заслуживает места в «Ф-1»

Вольфф высказался о возможном переходе Боттаса в «Кадиллак».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф уверен, что Валттери Боттас заслуживает возможности вернуться в число постоянных участников «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Боттас очень близок к подписанию контракта с «Кадиллаком » – и что официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

«Валттери долгое время является частью семьи «Мерседес». И он относится к тому типу гонщиков, которые могут сесть за руль любого болида и сразу развить очень высокую скорость. В нашем случае могу сказать – всегда приятно знать, что твой третий или резервный гонщик в любой момент может показать отличный темп.

И в случае с Валттери я могу сказать, что он без всяких сомнений заслуживает места в «Формуле-1». Надеюсь, что у него и правда появится такая возможность и дверь для него откроется», – рассказал Вольфф.

