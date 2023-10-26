Ральф Шумахер о развитии «Ред Булл» под Ферстаппена: «Так было с Михаэлем, Сенной и Хэмилтоном. Менее успешному напарнику приходится мириться»

Ральф Шумахер считает оправданным, что болид «Ред Булл» развивают под лидера.

Ранее появилась информация о том, что просил «Ред Булл» вернуться к версии машины, с которой начал сезон. По мнению Шумахера, команда действует разумно, прислушиваясь к требованиям трехкратного чемпиона .

«Макс дает результат. Каждый великий чемпион стремился к тому, чтобы машину настраивали и развивали в соответствии с его нуждами. Так было с моим братом [ ], , а также с .

Менее успешному напарнику приходится мириться с этим. Его задача – убедить команду. Коллектив «Формулы-1» всегда на стороне гонщика, от которого ждут больших успехов. Так устроен бизнес.

[Перес] управляет той же машиной, что и Ферстаппен, но не поспевает за ним. В то же время гонка в Остине вышла неплохой. Но пилот «Ред Булл» просто не может праздновать пятое место, на котором Серхио располагался до дисквалификации Хэмилтона.

Свист в адрес Макса – это нечто неслыханное. Он дает результат, и фанаты должны с уважением относиться к его особенным выступлениям, аплодировать ему», – заявил эксперт и бывший пилот «Формулы-1».

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