Ральф Шумахер о развитии «Ред Булл» под Ферстаппена: «Так было с Михаэлем, Сенной и Хэмилтоном. Менее успешному напарнику приходится мириться»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Гран-при США Льюис Хэмилтон Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ральф Шумахер считает оправданным, что болид «Ред Булл» развивают под лидера.

Ранее появилась информация о том, что Серхио Перес просил «Ред Булл» вернуться к версии машины, с которой начал сезон. По мнению Шумахера, команда действует разумно, прислушиваясь к требованиям трехкратного чемпиона Макса Ферстаппена.

«Макс дает результат. Каждый великий чемпион стремился к тому, чтобы машину настраивали и развивали в соответствии с его нуждами. Так было с моим братом [Михаэлем Шумахером], Сенной, а также с Льюисом Хэмилтоном.

Менее успешному напарнику приходится мириться с этим. Его задача – убедить команду. Коллектив «Формулы-1» всегда на стороне гонщика, от которого ждут больших успехов. Так устроен бизнес.

[Перес] управляет той же машиной, что и Ферстаппен, но не поспевает за ним. В то же время гонка в Остине вышла неплохой. Но пилот «Ред Булл» просто не может праздновать пятое место, на котором Серхио располагался до дисквалификации Хэмилтона.

Свист в адрес Макса – это нечто неслыханное. Он дает результат, и фанаты должны с уважением относиться к его особенным выступлениям, аплодировать ему», – заявил эксперт и бывший пилот «Формулы-1».

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14 комментариев

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Дмитрий Дудников
Папа Римский сего сайта, может и сам того не желая, подтвердил что у Мерса была идеальная машина, которая подходила любому гонщику. Мысленно жму руку, хоть Патриарх меня и забанил, видимо когда-то я позволил усомнился в непогрешимости слова его.
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Alex Rykov
Ответ Luca di Montezemolo
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Как Вы говорите, "слил" он ее в статусе чемпиона мира.А потом благополучно все отыграл.Самовоз,конечно,тот ещё,но Тапок работяга и максималист.Хоть я и не люблю все это семейство Тапков.
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Alex Rykov
Ответ Luca di Montezemolo
Это очень забавно написать что безошибочно ездит, а когда указали на ошибку, тут же придумать какие то свои критерии, мне плевать кто он там, ошибки у него есть несмотря на то что ездит на космовозе на котором можно не напрягаться совсем. ну и в достоинство ему ставить то что он выбьет кого угодно ради победы и нарушит любые правила, которые ему как всегда простят это лично для меня не достоинство.
забавно читать про "фэир плэй" в формуле 1.Удачи вам в ожидании победы условного Албона на условном Уильямсе.
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ibra207
..где-то в Монако грустно вздохнул Леклер
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LetTong
Ответ Luca di Montezemolo
Про Хэма чушь, это у читерстапена какой то странный стиль пилотирования, и на его тачке ездить невозможно, в начале сезона тачка у читербулла с более нейтральным передком и чика едет хорошо, а потом ее так развивают что он в заднице, у Хэма нет таких предпочтений поэтому Рассел сел в тачку и поехал сразу, да и под стиль Хэма мерс не делает, в 2015 они так наобновляли тачку под конец так что он тормозить не мог и проигрывал росбергу , они сделали тачку быстрее, но подошло это росбергу.
Вроде у Макса точно такой же стиль пилотирования, как у ШуМи
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Luca di Montezemolo
Ответ LetTong
Вроде у Макса точно такой же стиль пилотирования, как у ШуМи
Да и вроде если включить логику, вот ездил Шумахер я что то не слышал жалоб что на этой тачке невозможно ездить, вон пришел масса в 2006 и поехал на своем уровне, пришел киман на машину Шумахера и поехал, а вон всякие албоны рассказывают какая там ужасная управляемостью да и гасли тоже, причем я не видел таких проблем у них в других командах, причем намного более слабых. 2006 я привел как самый ближний пример когда тачка под мш была, в корытседесах не понятно что строили до 2014 года.
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grag68
Ответ Luca di Montezemolo
Про Хэма чушь, это у читерстапена какой то странный стиль пилотирования, и на его тачке ездить невозможно, в начале сезона тачка у читербулла с более нейтральным передком и чика едет хорошо, а потом ее так развивают что он в заднице, у Хэма нет таких предпочтений поэтому Рассел сел в тачку и поехал сразу, да и под стиль Хэма мерс не делает, в 2015 они так наобновляли тачку под конец так что он тормозить не мог и проигрывал росбергу , они сделали тачку быстрее, но подошло это росбергу.
Да и Баттона больше прислушивались, чем к хэму. Типа баттону нужнее а Хэм и так справится
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Luca di Montezemolo
Ответ grag68
Да и Баттона больше прислушивались, чем к хэму. Типа баттону нужнее а Хэм и так справится
Ну тачку под Баттона они и построили в 2013, ещё в 2012 он много чего говорил, что вот теперь то машина будет под него наконец-то.
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