Хэмилтон – лучший пилот Гран-при США по версии The Race, Гасли – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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Издание The Race оценило выступления гонщиков на Гран-при США.

Эксперт Эдд Стро при анализе рассматривает пилотаж на протяжении всего уик-энда.

Первую позицию в рейтинге занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который финишировал вторым, а затем был дисквалифицирован. В тройку также попали представитель «Альпин» Пьер Гасли и победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Призер заезда и гонщик дня по версии болельщиков Ландо Норрис («Макларен») стал четвертым в списке, заработавший пять очков Юки Цунода («Альфа Таури») – седьмым. Их напарники Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо оказались существенно ниже – на 12-й и 16-й строчках, соответственно.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при США (The Race)

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Пьер Гасли («Альпин»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Алекс Албон («Уильямс»)
6. Шарль Леклер («Феррари»)
7. Юки Цунода («Альфа Таури»)
8. Карлос Сайнс («Феррари»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Серхио Перес («Ред Булл»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Оскар Пиастри («Макларен»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
16. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Что случилось на Гран-при США: Хэмилтон едва не победил, но схватил дисквал. Гонку Леклера казнила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

2 комментария

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Антон Якимцев
Лучший пилот ГП - планка под днищем.
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