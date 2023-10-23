Хэмилтон – лучший пилот Гран-при США по версии The Race, Гасли – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Издание The Race оценило выступления гонщиков на Гран-при США.
Эксперт Эдд Стро при анализе рассматривает пилотаж на протяжении всего уик-энда.
Первую позицию в рейтинге занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который финишировал вторым, а затем был дисквалифицирован. В тройку также попали представитель «Альпин» Пьер Гасли и победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Призер заезда и гонщик дня по версии болельщиков Ландо Норрис («Макларен») стал четвертым в списке, заработавший пять очков Юки Цунода («Альфа Таури») – седьмым. Их напарники Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо оказались существенно ниже – на 12-й и 16-й строчках, соответственно.
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