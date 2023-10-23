Логан Сарджент о первом заработанном балле: «Поразительно, что это случилось на домашнем поле, я горжусь командой»

Теги Гран-при США Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Авто

Сарджент остался доволен попаданием в очковую зону на домашнем Гран-при.

После дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, пилот «Уильямса» переместился на 10-е место по итогам гонки в США и заработал одно очко.

Этот балл стал первым для Сарджента в «Формуле-1», а также позволил ему стать первым американцем с 1993 года, кому удалось заработать очки в «Ф-1».

«Поразительно, что свой первый балл в «Формуле-1» я заработал на домашнем поле по итогам столь трудного гоночного уик-энда. Я горжусь нашей командой и собой тоже, мы проделали большой объем работы и добились хорошего прогресса в этом сезоне.

В гонке я отлично стартовал, но мне не повезло с тем, что в первом повороте я зацепил «поребрик-сосиску», из-за чего на болиде включилась система, не позволяющая болиду заглохнуть, работа мотора нарушилась, и это стоило мне потери пары позиций.

Мы боролись, старались отыграться, я выкладывался на каждом круге. Мы сделали несколько шагов в верном направлении и можем развить успех на Гран-при Мексики», – рассказал Сарджент.

Что случилось на Гран-при США: Хэмилтон едва не победил, но схватил дисквал. Гонку Леклера казнила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor T.
Кстати мы ничего не знаем про толщину его планки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
Ответ Igor T.
Кстати мы ничего не знаем про толщину его планки
похоже что поболее чем у Лью и Шарля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий