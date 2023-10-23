Логан Сарджент о первом заработанном балле: «Поразительно, что это случилось на домашнем поле, я горжусь командой»

Сарджент остался доволен попаданием в очковую зону на домашнем Гран-при.

После дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, пилот « » переместился на 10-е место по итогам гонки в США и заработал одно очко.

Этот балл стал первым для Сарджента в «Формуле-1», а также позволил ему стать первым американцем с 1993 года, кому удалось заработать очки в «Ф-1».

«Поразительно, что свой первый балл в «Формуле-1» я заработал на домашнем поле по итогам столь трудного гоночного уик-энда. Я горжусь нашей командой и собой тоже, мы проделали большой объем работы и добились хорошего прогресса в этом сезоне.

В гонке я отлично стартовал, но мне не повезло с тем, что в первом повороте я зацепил «поребрик-сосиску», из-за чего на болиде включилась система, не позволяющая болиду заглохнуть, работа мотора нарушилась, и это стоило мне потери пары позиций.

Мы боролись, старались отыграться, я выкладывался на каждом круге. Мы сделали несколько шагов в верном направлении и можем развить успех на Гран-при Мексики», – рассказал Сарджент.

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