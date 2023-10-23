Льюис Хэмилтон: «Дисквалификация не отменяет того прогресса, которого мы достигли в этот уик-энд»
Хэмилтон спокойно воспринял новость о дисквалификации с Гран-при США.
Результат пилота «Мерседеса» был аннулирован из-за того, что после гонки на его болиде было выявлено нарушение технического регламента – планка, расположенная под днищем болида, слишком сильно стерлась и ее толщина оказалась меньше допустимого значения.
«Я приехал сюда с боевым настроем, отлично себя чувствовал, и я очень доволен своим выступлением. Хотя в целом мы не оптимально провели гонку.
У нас был хороший темп, я отлично чувствовал себя за рулем болида. Борьба с соперниками на трассе была тяжелой, они были очень быстры, но мы можем быть довольны очень многими вещами, которые увидели в этой гонке. Я настроен оптимистично, ведь мы явно движемся вперед, даже учитывая то, что мы, возможно, упустили победу.
И, разумеется, я был сильно разочарован тем, что уже после гонки нас дисквалифицировали. Однако дисквалификация не отменяет того прогресса, которого мы достигли в этот уик-энд», – рассказал Хэмилтон.
Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?
не будем забывать, что более низко настроенный болид позволял ехать быстрее, всж прижима больше, так что его результат на 100% нельзя брать за абсолют в гонке.
2-3-4мм в современной ф1 играют огромное значение
Но, поскольку в этом сезоне практически все ясно, вопрос сразу по следующему:
Насколько этот прогресс позволит приблизиться к РБ в следующем году? РБ уже давно занимается только машиной следующего года
Хэм ехал на заниженном болиде против Макса с проблемами с тормозами. А в спринте Макс уехал за несколько кругов на 9 секунд. Тут легко обмануться
Хотя относительно остальных команд прогресс огромный