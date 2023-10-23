Льюис Хэмилтон: «Дисквалификация не отменяет того прогресса, которого мы достигли в этот уик-энд»

Хэмилтон спокойно воспринял новость о дисквалификации с Гран-при США.

Результат пилота « » был аннулирован из-за того, что после гонки на его болиде было выявлено нарушение технического регламента – планка, расположенная под днищем болида, слишком сильно стерлась и ее толщина оказалась меньше допустимого значения.

«Я приехал сюда с боевым настроем, отлично себя чувствовал, и я очень доволен своим выступлением. Хотя в целом мы не оптимально провели гонку.

У нас был хороший темп, я отлично чувствовал себя за рулем болида. Борьба с соперниками на трассе была тяжелой, они были очень быстры, но мы можем быть довольны очень многими вещами, которые увидели в этой гонке. Я настроен оптимистично, ведь мы явно движемся вперед, даже учитывая то, что мы, возможно, упустили победу.

И, разумеется, я был сильно разочарован тем, что уже после гонки нас дисквалифицировали. Однако дисквалификация не отменяет того прогресса, которого мы достигли в этот уик-энд», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?