Льюис Хэмилтон: «Дисквалификация не отменяет того прогресса, которого мы достигли в этот уик-энд»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон спокойно воспринял новость о дисквалификации с Гран-при США.

Результат пилота «Мерседеса» был аннулирован из-за того, что после гонки на его болиде было выявлено нарушение технического регламента – планка, расположенная под днищем болида, слишком сильно стерлась и ее толщина оказалась меньше допустимого значения.

«Я приехал сюда с боевым настроем, отлично себя чувствовал, и я очень доволен своим выступлением. Хотя в целом мы не оптимально провели гонку.

У нас был хороший темп, я отлично чувствовал себя за рулем болида. Борьба с соперниками на трассе была тяжелой, они были очень быстры, но мы можем быть довольны очень многими вещами, которые увидели в этой гонке. Я настроен оптимистично, ведь мы явно движемся вперед, даже учитывая то, что мы, возможно, упустили победу.

И, разумеется, я был сильно разочарован тем, что уже после гонки нас дисквалифицировали. Однако дисквалификация не отменяет того прогресса, которого мы достигли в этот уик-энд», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

6 комментариев

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Konstantin Burõi
это то да, НО!

не будем забывать, что более низко настроенный болид позволял ехать быстрее, всж прижима больше, так что его результат на 100% нельзя брать за абсолют в гонке.

2-3-4мм в современной ф1 играют огромное значение
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dend99
Прогресс, безусловно, очевидный
Но, поскольку в этом сезоне практически все ясно, вопрос сразу по следующему:
Насколько этот прогресс позволит приблизиться к РБ в следующем году? РБ уже давно занимается только машиной следующего года
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Bzz Pvz
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Толку от улучшений, если фуфлыжники-инженеры не соблюдают регламент? Сделали бы ещё демпфер масс как у Рено в 2006, выиграли бы гонку, а потом удивлялись, почему снова дисквал и аннулирование🤣🤣🤣
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White Pardus
У нас был хороший темп, я отлично чувствовал себя за рулем болида◄ Лязгать зубьями на остинских кочках из-за заниженного просвета, а потом лишиться результата? Ну, такое...странный у Сэра "оптимизЬм".
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Mittermeyer
Настолько бездарен на фоне напарника, что решил незаконными способами его опередить. Хорошо что справедливость восторжествовала и мерзавец Хэмилтон оказался наказан.
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dend99
Ответ Konstantin Burõi
это то да, НО! не будем забывать, что более низко настроенный болид позволял ехать быстрее, всж прижима больше, так что его результат на 100% нельзя брать за абсолют в гонке. 2-3-4мм в современной ф1 играют огромное значение
И еще но:
Хэм ехал на заниженном болиде против Макса с проблемами с тормозами. А в спринте Макс уехал за несколько кругов на 9 секунд. Тут легко обмануться
Хотя относительно остальных команд прогресс огромный
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